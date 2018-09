Le reporter du Toronto Star ayant révélé des propos virulents de Donald Trump sur le Canada, prononcés lors d'une interview à l'agence Bloomberg et censés demeurer secrets, a affirmé samedi que sa source n'était pas les journalistes de Bloomberg, contrairement à ce qu'a déclaré le président américain.

Daniel Dale, chef du bureau de Washington du quotidien canadien, a donné cette précision après que le président Trump eut critiqué publiquement vendredi les journalistes de Bloomberg pour avoir, selon lui, violé leur promesse de ne pas rapporter certains de ses propos, censés demeurer secrets, ou "off the record" dans le jargon journalistique, indique le Toronto Star.

"J'avais promis de ne rien dire sur ma source (...) mais je ne veux pas contribuer au salissage par le président d'excellents journalistes respectueux de l'éthique", a écrit Daniel Dale dans un tweet.

En conséquence, "je peux dire ceci: aucun des intervieweurs de Bloomberg n'a été ma source", a-t-il ajouté.

I'd said I wasn't going to say anything about my source for the quotes Trump made off the record to Bloomberg.



However, I don't want to be party to the president's smearing of excellent, ethical journalists. So I can say this: none of the Bloomberg interviewers was my source.