«Salut Bonjour»: Anouk Meunier rend hommage à Charles-Antoine Sinotte

Charles-Antoine Sinotte confirmait plus tôt cette semaine qu'il quittait Salut Bonjour pour animer la nouvelle émission matinale Les Partants, qui sera diffusée à compter du lundi 10 septembre sur les ondes de TVA Sports.

Le chroniqueur sportif a ainsi pris part à sa dernière émission ce week-end, après deux ans de loyaux services.

L'animatrice Anouk Meunier a tenu à souligner l'apport de son estimé collègue par l'entremise de son compte Instagram.

«Ce gars-là, je l'aime tellement, a lancé d'emblée la future animatrice de la nouvelle téléréalité XOXO. Il nous quittait ce matin après deux belles années au sein de la merveilleuse famille de Salut Bonjour [...] Partner en or! Brillant, pertinent, un vrai gars d'équipe qui nous a valu bien des fous rires en ondes [...] Tu peux être fier de toi! Bonne chance pour la suite!»

Une publication partagée par Anouk Meunier (@anoukmeunier) le 1 Sept. 2018 à 7 :59 PDT

Une publication partagée par Charles-Antoine Sinotte (@casinotte) le 28 Août 2018 à 6 :39 PDT

Charles-Antoine Sinotte avait également rendu hommage à ses collègues, mardi dernier, en partageant un message tout aussi émotif sur ses réseaux sociaux.

«J'ai appris 1000 trucs depuis deux ans à Salut Bonjour, mais surtout de me laisser aller, de ne pas avoir peur du ridicule et de me foutre de ce que les gens pensent, avait-il déclaré. En gros, j'ai réalisé que le plus payant était d'être 100% moi, même à la télé. Merci pour tout, grosse équipe. C'était fou.»

À voir également :