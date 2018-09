ALÉNA: l'intransigeance de Trump contrarie les négociations avec le Canada

Les discussions avec le Canada sur le traité de libre-échange nord-américain ALÉNA ont buté sur l'intransigeance de Donald Trump, qui est loin d'abandonner sa croisade commerciale puisque de nouvelles salves sont attendues la semaine prochaine contre la Chine.

Au moment même où un accord se profilait pour redessiner cet accord commercial nord-américain qui lie Etats-Unis, Canada et Mexique, la ministre canadienne des Affaires étrangères Chrystia Freeland a brutalement mis fin vendredi aux discussions avec le représentant américain au commerce Robert Lighthizer en raison de propos désobligeants tenus par le président américain.

Le locataire de la Maison-Blanche s'est vanté auprès de journalistes que son administration ne faisait aucun compromis avec Ottawa et qu'un accord potentiel se fera "uniquement à nos conditions".

Il ne s'abstient d'en faire part publiquement que parce que "cela serait si insultant qu'ils (les Canadiens) ne pourront pas trouver d'accord". "Je ne peux pas les tuer", a-t-il encore déclaré, selon des propos à l'agence Bloomberg retranscrits par le Toronto Star.

Puis dans un tweet, il a confirmé ses propos ainsi: "au moins, le Canada sait à quoi s'en tenir!".

"J'aime le Canada mais ils profitent de notre pays depuis des années", a-t-il renchéri samedi matin, toujours sur Twitter.

I love Canada, but they've taken advantage of our Country for many years!