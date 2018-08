Meghan Markle fait chavirer le protocole régulièrement et ça la rend toujours plus attachante. La preuve la reine l'adore. Cette fois-ci, la duchesse a révélé accidentellement le petit nom qu'elle donne à son époux Harry selon différents médias dont Le Cosmopolitan, le Daily Express ou encore E! News.

Mercredi soir, pour la première de la comédie musicale Hamilton au Théâtre du Victoria Palace à Londres, il s'est produit la plus cute des scènes.

Alors qu'ils s'apprêtent à poser aux côtés des acteurs, Meghan Markle réalise qu'elle est dans le champ de vision et cache Harry. Elle se serait exclamée «Can you see my love ? » - Voyez-vous mon amour? My love, voici le petit nom de Meghan pour son prince.

La Duchesse se rendant compte de la révélation a eu du mal à dissimuler sa gêne, tout simplement adorable.

Voyez la scène ci-dessous.

La duchesse de Sussex ne fait rien comme tout le monde!

