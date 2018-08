Front commun québécois pour la gestion de l'offre

Tous les chefs des partis politiques représentés à l'Assemblée nationale se sont portés vendredi à la défense de la gestion de l'offre au moment où Ottawa et Washington tentent de finaliser le renouvellement de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA).

Trois d'entre eux - le chef libéral Philippe Couillard, le chef péquiste Jean-François Lisée et la porte-parole de Québec solidaire Manon Massé - ont convergé au siège social de l'Union des producteurs agricoles (UPA), à Longueuil, jour de l'ultimatum fixé par le président américain Donald Trump pour conclure une entente.

La porte-parole de la Coalition avenir Québec (CAQ) en matière d'agriculture, Sylvie D'Amours, avait été dépêchée pour représenter la formation politique.

En campagne au Saguenay, son chef, François Legault, a promis de se "battre" pour défendre la gestion de l'offre.

Il s'est entretenu au téléphone avec le dirigeant de l'UPA depuis Chicoutimi, entouré du président régional des Producteurs de lait du Québec, Daniel Gobeil, et du président du syndicat des Producteurs de bovins du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Gilles Murray.

Le chef de la CAQ a dit à M. Groleau qu'il regrettait de ne pouvoir être présent à la conférence de presse commune et mentionné qu'il pourrait s'agir d'une journée importante.

Le PLQ a confirmé la présence de son chef, qui dit douter de la profession de foi de son rival caquiste envers la gestion de l'offre, vers 21 h, jeudi, alors que la caravane de la CAQ venait de s'arrêter pour la nuit à Chicoutimi, à 450 kilomètres de là.

L'équipe de la CAQ a revu ses plans et ajouté l'entretien téléphonique matinal événement à l'horaire déjà chargé du jour.

MM. Couillard et Lisée n'ont pas manqué de profiter de l'absence de M. Legault pour lui décocher quelques flèches. Avant le début de la conférence de presse, M. Lisée a dit que "c'est le seul endroit sérieux où un homme politique sérieux qui a du jugement doit être aujourd'hui". M. Couillard a déclaré qu'il "considère absolument indispensable d'être présent ce matin, non seulement en tant que chef du Parti libéral, mais en tant que premier ministre du Québec".

Pour sa part, Mme Massé a déploré que, selon elle, "les accords commerciaux" soient faits derrière des portes closes et que "le Québec n'a pas de voix".

Une pub pour la gestion de l'offre

Ce matin, le "Mouvement pour la gestion de l'offre", dont le porte-parole est le président général de l'UPA Marcel Groleau, a acheté une pleine page de publicité dans Le Journal de Montréal et dans La Presse+. Le message mis de l'avant est "Les intérêts des Américains ne doivent pas passer avant les nôtres".



La publicité illustre un carton de lait, une volaille et un oeuf coiffés de la chevelure dorée du président américain. Elle soutient que les concessions demandées par les États-Unis "ne sont qu'à leur avantage et auraient des effets désastreux sur notre secteur agricole".



Les annonceurs prétendent que la moitié des fermes laitières, 90 pour cent des fermes avicoles et 100 000 emplois en régions sont en danger.