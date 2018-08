Septembre sera gourmand : 5 festivals à ne pas manquer

Espérons que vous n'ayez pas trop mangé pendant vos vacances et que vous vous êtes gardé une place pour le mois de septembre. Une foule de festivals gastronomiques est au programme. Promis, juré, ils ne vous laisseront pas sur votre faim.

Martinique gourmande

Mettez du soleil dans votre mois de septembre en vous arrêtant dans la quarantaine de bars et restaurants participants à la 11e édition de Martinique gourmande. Épices martiniquaises, saveurs exotiques et cocktails relevés seront à l'honneur du 13 au 23 septembre question de vous faire découvrir le meilleur du terroir de ce petit coin de paradis caribéen.

Deux événements spéciaux sont notamment organisés. Un souper Prestige le 12 septembre à l'hôtel Sofitel, au cours duquel des chefs martiniquais cuisineront aux côtés du chef du Renoir. Prix : 90$ par personne. Puis aura lieu le 13 septembre un souper 100% martiniquais au Bleu raisin (environ 45$ par tête).

Ne manquez pas de passer par le nouveau restaurant caribéen Palme (dont on vous parlait ici). Le chef Ralph Alerte Desamours a remporté la compétition de cuisine amicale organisée dans le cadre du festival.

Sinon, voici toutes les adresses participantes à Montréal et Québec ici.

Yul Eat

Le festival gourmand ultra montréalais souffle sa cinquième bougie cette année et pour l'occasion, une programmation de feu a été mise en place.

Chefs réputés, producteurs d'alcool, démonstrations culinaires et ateliers-surprises attendent les participants du 10 au 16 septembre au Quartier des spectacles. Parmi les invités de marque : Antonin Mousseau-Rivard du restaurant Le Mousso, élu meilleur resto de l'année au dernier gala des Lauriers, David McMillan (Joe Beef, Liverpool House, Vin Papillon, Mon Lapin), Martin Juneau, Stéphanie Audet (LOV), ou encore Emma Cardarelli (Nora Gray, Elena).

On note, entre autres, le retour du Parcours Gourmand le 15 septembre, qui promet de vous faire découvrir, un verre à la main, le meilleur de la bouffe d'ici à travers trente kiosques de dégustation. La chaude soirée destination Caraïbes avec Paul Harry Toussaint du Agrikol, le 14 septembre, pendant laquelle on aura droit à une immense jambalaya cuisinée sur le toit de la SAT, un bar à rhum et cocktails ainsi que de la musique exotique. Sinon, pourquoi ne pas participer à l'atelier Compose ta salade donné par Charles-Antoine Crète et Cheryl Johnson des restaurants Montréal Plaza et Foodchain,

C'est LE festival culinaire à ne pas manquer. Plus de détails ici.

Semaine des restos Golden Montréal

XVI XVI

Vous pensez les restaurants du chic quartier du centre-ville de Montréal, le Mille Carré Doré, inaccessibles? Vous avez tout faux. Et la meilleure façon de se les réapproprier est de les réessayer à petit prix pendant la Semaine Resto Golden Montréal prévue du 17 au 23 septembre.

Pour l'occcasion, le Ibérica, le Gustave, Le Beaux-arts restaurant, le Sousbois ou encore le Colette Grand Café, entre autres, proposent des tables d'hôte entre 30$, le midi, et 45$, le soir.

Ne manquez pas la délicieuse paëlla du Ibérica, les raviolis aux ris de veau du SLK Road ou encore le robot-barman du restaurant Le 1616.

Chic et pas cher, c'est plutôt rare, alors on en profite !

Découvrez les menus ici.

Semaine du bacon

Courtoisie

Vous rêvez au bacon la nuit? Si vous alliez sur une île déserte, vous n'apporteriez que du bacon? Pour vous, un dimanche matin sans bacon est un désastre TOTAL? On a trouvé le moyen que vous puissiez vivre votre passion à fond : la Semaine du bacon.

L'événement organisé du 1er au 9 septembre au Quartier DIX30 vous promet une overdose de la charcuterie salée. Pour l'occasion, quelque 18 restaurateurs du secteur commercial ont concocté des recettes plus décadentes les unes que les autres la mettant en valeur.

Découvrez les créations «baconnisées» de cette 4e édition ci-dessous :

Galerie photo Les plats décadents de la Semaine du bacon 2018 Voyez les images Septembre sera gourmand : 5 festivals à ne pas manquer 1 / 18











Les plats décadents de la Semaine du bacon 2018 1 / 18













Semaine du burger

L'une des semaines gourmandes les plus décadentes de l'année, la Semaine du Burger, est de retour du 1er au 7 septembre et, pour l'occasion, les flippeux de boulette québécois se sont surpassés avec des recettes plus alléchantes les unes que les autres.

Les amateurs du sandwich ont le choix de se déplacer dans la quarantaine de restaurants participants ou de le déguster dans le confort de leur maison. Les organisateurs se sont associés avec le service Golo pour offrir la livraison.

Olya Krasavina

Tous les goûteurs sont invités à aller voter pour leur sandwich préféré sur LeBurgerWeek.com. Un « Prix du public » sera décerné aux restaurateurs ayant obtenu le plus de votes, d'autres se mériteront les prix du burger « Le plus outrageux ou du « Burger le plus santé » La Semaine du Burger enverra également des mangeurs de burgers secrets à travers tout le pays afin de déterminer le burger digne du prix « Choix du Jury ».

L'événement annuel qui en est à sa septième édition à Montréal s'étend depuis l'année dernière jusque dans six provinces canadiennes et même deux villes haïtiennes, soit Port-au-Prince et Cap-Haïtien.

Pour vous donner l'eau à la bouche, on a sélectionné les 12 hamburgers qui nous faisaient le plus de l'œil pour cette édition 2018. Les voici :

Galerie photo Les 12 burgers les plus cochons de la Semaine du burger 2018 Voyez les images Septembre sera gourmand : 5 festivals à ne pas manquer 1 / 12











Les 12 burgers les plus cochons de la Semaine du burger 2018 1 / 12













VOIR AUSSI :