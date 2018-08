John Krasinski: «Jack Ryan a un côté monsieur tout le monde»

Annoncée comme l'un des événements de la rentrée télé, la nouvelle série Jack Ryan voit John Krasinski prêter ses traits au héros de Tom Clancy. L'occasion pour l'acteur de 38 ans de faire son grand retour au petit écran, cinq après l'arrêt de The Office.

On ne présente plus Jack Ryan. Le célèbre analyste de la CIA sorti de l'imagination du grand maître du roman d'espionnage Tom Clancy a déjà connu plusieurs visages au grand écran, d'Alec Baldwin à Chris Pine, en passant par Harrison Ford et Ben Affleck. Pas de quoi, pour autant, mettre la pression sur les épaules de John Krasinski, qui s'est vu confier la charge d'incarner Jack Ryan, pour la première fois au petit écran.

«Les romans de Tom Clancy sont tellement riches et détaillés qu'ils se prêtent plus facilement à une adaptation sous forme de série télé», a déclaré l'acteur au HuffPost Québec, lors de la première mondiale de Jack Ryan au dernier Festival de télévision de Monte-Carlo. «J'ai aussi été séduit par l'idée de revenir au début de la carrière de Jack Ryan dans la CIA, pour le voir grandir au sein de l'agence.»

Un peu de géopolitique, beaucoup d'action

Dans le premier épisode, lancé ce vendredi sur la plateforme Amazon Prime, Jack Ryan enquête sur des transferts d'argent suspects au Yémen et prévient ses supérieurs de l'imminence d'une attaque terroriste. L'analyste financier est aussitôt envoyé au Moyen-Orient, sur les traces de l'énigmatique Mousa Bin Suleiman. Confronté à la dangereuse réalité du terrain, Jack Ryan se retrouve rapidement retranché dans un camp américain pris d'assaut par un groupe de djihadistes.

En voulant rester fidèle à l'univers de Tom Clancy, la série développée par le scénariste de Lost Carlton Cuse et le vétéran de la guerre en Irak Graham Roland ne cherche pas à révolutionner les codes du genre. De facture plutôt classique, cette nouvelle série (dont la première saison compte huit épisodes d'une heure tournés entre le Maroc, Montréal, Washington et Paris) s'inscrit dans la droite ligne de franchises comme 24 et Homeland.

Lors de la première à Monte-Carlo, Carlton Cuse a précédé les critiques sur la stigmatisation des musulmans à l'écran et expliqué avoir voulu donner «un visage humain à l'ennemi» en s'intéressant aux «raisons du terrorisme au Moyen-Orient.» Dans le premier épisode, l'action prend néanmoins nettement le dessus sur la géopolitique. Comme pour mieux nous rappeler que la série est coproduite par un certain Michael Bay, spécialiste des blockbusters virils qui ne font pas dans la nuance.

Jack et Jim

De son côté, John Krasinski réalise le grand écart en passant de The Office à Jack Ryan. L'acteur s'est déjà frotté à des milices djihadistes dans la peau d'un soldat d'élite (le film de Michael Bay, encore lui, 13 Hours, inspiré de l'attaque de l'ambassade américaine à Benghazi). Mais plus de cinq ans après l'arrêt de The Office, il n'est pas rare qu'on l'identifie encore à Jim Halpert.

«Je suis certain qu'à la fin de ma carrière, on me parlera toujours de The Office. Et c'est un honneur d'être encore associé à Jim», a confié John Krasinski, pour qui le sympathique employé de Dunder Mifflin n'est pas aussi éloigné qu'on pourrait le croire de l'analyste de la CIA qu'il incarne aujourd'hui. «Même s'ils évoluent évidemment dans des univers différents, Jack a, comme Jim, un côté monsieur tout le monde. Comme Jim, Jack est un gars avec qui on aimerait prendre un verre.»

Jack Ryan connaîtra-t-il la même longévité au petit écran qu'un Jack Bauer ou qu'une Carrie Mathison? Krasinski croit en la capacité de son personnage à s'attirer les faveurs d'un large public. «Dans un monde de super-héros, Jack Ryan est un super-héros sans cape qui utilise son cerveau et son instinct pour essayer de faire le bien, a-t-il souligné. C'est le genre de personnage dans lequel tout le monde peut s'identifier et dont on a besoin en ce moment.» Plutôt confiants également, les pontes d'Amazon ont déjà commandé une deuxième saison qui verra le héros de Tom Clancy s'envoler pour l'Amérique du sud.

