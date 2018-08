«Discussions avec mes parents»: familier dans tous les sens du terme

François Morency a connu beaucoup de succès en librairie en racontant ses histoires de famille et en plongeant au coeur de la relation parfois complexe qu'entretiennent ses parents avec le monde moderne.

L'humoriste a la chance cet automne d'adapter - ou plutôt de prolonger - l'aventure Discussions avec mes parents sur les ondes de Radio-Canada. Car comme plusieurs passages du livre (écoulé à 30 000 exemplaires) étaient difficilement adaptables pour le petit écran, selon son auteur, Morency a présenté au diffuseur une série faite à 80 % de matériel original.

Sous la forme d'épisodes de 30 minutes, il relève des situations dans lesquelles il est impossible de ne pas reconnaître un peu de notre propre famille. Il tourne en dérision les manies, les travers et les petits défauts de ses proches à travers des thèmes classiques comme le choc des générations, les difficultés des hommes à parler de leurs émotions, les traditions familiales irritantes, etc.

Une formule classique

Tous les épisodes de Discussions avec mes parents semblent construits sensiblement de la même façon.

De son chic condo montréalais, François téléphone à ses parents (interprétés par Vincent Bilodeau et Marie-Ginette Guay), qui habitent toujours la maison familiale du quartier Saint-Sacrement, à Québec. Rapidement, l'appel tourne au malaise. Puis, après le générique d'ouverture, l'humoriste débarque dans la Vieille Capitale pour passer du bon temps avec ses proches.

Le spectateur est rapidement introduit au thème principal de l'épisode, de même qu'aux anecdotes, observations, malaises et situations cocasses sur lesquels Morency reviendra fréquemment pour permettre à ses gags de s'imbriquer petit à petit les uns aux autres, de s'alimenter et de se compléter.

Ce dernier expliquait, lors de la présentation des premiers épisodes de cette première saison, qu'il tenait à ce que sa famille fictive soit crédible. Et à cet égard, nous devons admettre que le défi fut relevé haut la main.

La dynamique familiale et la complicité qui unissent les comédiens rendent rapidement cet univers tangible, et deviennent particulièrement payantes lors des séquences plus tendres et émotives.

Vincent Bilodeau n'a qu'à apparaître à l'écran pour faire rire, et trouve en Marie-Ginette Guay une complice parfaite à qui donner la réplique et proposer ses idées saugrenues.

Entre les deux, François Morency interprète avec aplomb l'indispensable personnage plus terre-à-terre, tour à tour amusé, stupéfait et découragé par les actions et les décisions de son entourage.

Radio-Canada

Trop classique?

François Morency met rapidement son sens de l'observation et du punch en évidence, notamment durant les moments les plus malaisants - cette scène où il interprète son père tentant de faire l'éducation sexuelle de son fils dans le stationnement d'un terrain de baseball est particulièrement mémorable - ou ceux mettant à rude épreuve la patience de son personnage.

Ceci étant dit, plusieurs séquences tombent à plat lorsque l'auteur s'aventure trop dans l'anecdotique ou lorsqu'il étire une scène en tentant (en vain) de faire décoller un gag.

Ces moments se produisent d'ailleurs souvent en début d'émission, alors qu'il introduit certains passages dans l'unique but d'en servir de meilleurs plus tard.

Du coup, Discussions avec ma parents a parfois de la difficulté à établir et maintenir un rythme en début de parcours.

Par contre, une fois cette étape franchie, l'ensemble converge vers une deuxième moitié d'émission beaucoup plus efficace, où tout finit généralement par trouver sa raison d'être, où chaque idée est complétée pour le meilleur beaucoup plus que pour le pire, faisant défiler le générique de clôture alors que le spectateur a toujours le sourire aux lèvres.

Ce n'est qu'un début?

François Morency confirme qu'il a déjà rassemblé quelques idées en vue d'une éventuelle deuxième saison et Radio-Canada, qui a vite été attirée par le concept, croit bien avoir une formule gagnante entre les mains.

Le projet a visiblement été développé avec beaucoup d'amour, de sincérité et d'autodérision. Les séquences les plus hilarantes parviennent à faire oublier quelques bévues et situations trop communes.

La réalisation de Pascal L'Heureux soutient également fort bien le ton et le style de l'humoriste, comme il avait su le faire pour Martin Petit dans les deux premières saisons des Pêcheurs.

Discussions avec mes parents ne réinvente pas la roue, mais la fait suffisamment bien tourner pour convaincre son auditoire de refaire périodiquement le voyage vers le quartier Saint-Sacrement, et prendre des nouvelles de ces personnages tout ce qu'il y a de plus attachants.

Discussions avec mes parents, dès le lundi 10 septembre à 19h30, sur les ondes d'ICI Télé.

