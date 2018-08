L'été (qui n'est pas fini) a eu (un peu, beaucoup) raison de vos cheveux? Les pointes se font fourchues et le cheveu cassant? Pas de stress, voici comment réagir efficacement sans tout raser. On a interrogé deux spécialistes: Mélanie Huot-Lavoie - Coiffeuse en salon et éducatrice pour les produits Kevin Murphy et Yan De La Sablonniere, coloriste star au Salon Hed.

Sans sulfates, merci!

«Ça commence avec des bons produits. S'assurer tout d'abord et avant tout d'utiliser des shampooings et après-shampoings sans sulfates. Les sulfates lavent trop le cheveu ce qui assèche les huiles du cuir chevelu et donc notre crinière ce qui a aussi pour effet de faire délaver aussi notre coloration» - explique Mélanie Huot-Lavoie.

Nos deux spécialistes des cheveux, le premier point est donc de trouver les bons produits adaptés à notre type de cheveux. On ne traite pas un cheveu fin comme un épais, un raide comme un bouclé. Il faudra en tester un certain nombre avant de trouver ceux qui nous conviennent. Point trop n'en faut non plus, ne surchargez pas le cheveu en spray ou crèmes au risque de l'alourdir ou de le voir se graisser trop rapidement.

Deagreez via Getty Images

Lorsque les cheveux ont subi des dommages liés au soleil, chlore et sel, la première des choses est de les chouchouter, ce qui signifie les hydrater! Au départ cela passera par une cure d'un masque par semaine (encore une fois adapté à notre crinière) qu'on espacera dans le temps ensuite. «On laisse poser le masque 15 minutes entre le shampoing et le revitalisant, on n'applique surtout pas à la racine évidemment» explique Mélanie Huot-Lavoie.

Faut-il couper?

«Les pointes oui, sinon le cheveu devient cassant. La cassure du cheveu va courir sur toute la longueur et le fragiliser! Qui dit couper ne dit pas TOUT couper» - Mélanie Huot-Lavoie. Pour notre coloriste Yan, parfois, certaines colorations ont un pouvoir de revitalisation, alors ne ratez pas votre rendez-vous pour votre couleur au sortir des vacances. En vue d'une teinture, il n'est pas nécessaire de se faire couper les cheveux avant, cela n'aura pas d'incidence sur le résultat.

Il faut aussi savoir que les cheveux ont une longueur maximale - et pour chacun c'est différent - et que laisser pousser à l'infini ne fait aucun sens puisqu'on va atteindre un plateau. Comment le savoir? À l'oeil et au toucher, quand le cheveu ne semble plus ni en santé ni pousser.

Chaud devant!

«On ne répétera jamais assez que les produits chauffants sont la première cause de vos cheveux abîmés» - selon Mélanie.

Getty Images

Fer à boucler, plaques lissantes, sèche-cheveux sont les grands responsables. Il est donc important d'utiliser des produits protecteurs de chaleur avant de se lancer dans la préparation de nos cheveux. Pour les cheveux bouclés, le mieux sera toujours de les laisser sécher à l'air libre ou d'utiliser un diffuseur.

Conseils de pro pour une couleur au top

Les 4 préceptes de Yan De La Sablonniere

Getty Images/iStockphoto

*Entre chaque couleur, je conseille max de 6 à 8 semaines. Pour ce qui est des colorations intégrales de blond, c'est 4 semaines ni plus ni moins pour garder un beau blond - et pour ce qui est des mèches, entre 2 et 3 mois !

*Aucun soin fait avant la coloration n'aidera à faire durer la coloration, par contre certains soins après couleurs sont spécialement formulés pour faire durer la couleur et neutraliser l'action chimique de la coloration !

*Choisir un bon coloriste en premier lieu, et deuxièmement des bons soins adaptés à notre coloration: le mieux étant un shampoing professionnel, un masque, et une visite assidue au coiffeur sont la clé du succès pour avoir une coloration super en tout temps !

*Mauvais gestes à oublier: changer toujours de salon et de coloriste ! Un suivi avec le même professionnel est toujours de mise, le professionnel connaît vos cheveux et surtout votre personnalité - ce qui permet de garder un lien unique et magique. Ensuite évitez de tomber dans le piège des produits miracle de pharmacie qui ne seront peut-être pas adaptés à vous. Être assidu à vos rendez-vous, cela restera la base d'une belle coloration en tout temps !