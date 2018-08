NOUVELLES

Cet artiste kényan donne une seconde vie aux déchets

Dans une pièce qui lui sert d'appartement et d'atelier, Evans Ngure travaille sur sa prochaine sculpture, un poisson imaginaire fait de multiples objets de récupération comme des ustensiles de cuisine en bois ou une machette.Ce Nairobien réside dans le quartier populaire de Githurai 45, dans le nord de la capitale kényane, et depuis neuf ans, il vit de ses œuvres d'art et bijoux conçus avec des objets recyclés et détournés.