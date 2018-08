Une appli de voyage qui répond à vos envies du moment

Prévoir son voyage peut être à la fois sécurisant, mais aussi ennuyeux. Imaginez-vous lever le lendemain d'une fête bien arrosée, l'estomac à l'envers et devoir aller faire la croisière que vous avez réservée il y a six mois. Ordinaire! Avec l'application québécoise Soul.City, plus besoin de prévoir, elle vous propose des expéditions personnalisées selon vos envies du moment.

Êtes-vous en mode party? Voulez-vous faire plaisir aux enfants ou encore êtes plus en mode relax à cause du décalage horaire? Mieux, vous voulez vous faire surprendre? L'application a des itinéraires pour vous et chacune dure 2, 4 ou 6 heures, à votre convenance.

«Les personnes cherchent à vivre des expériences toujours plus personnalisées dans tout type de contextes, y compris lorsqu'ils voyagent, explique Annick Charbonneau, co-fondatrice.Lorsque nous avons lancé Soul.City en 2016, nous avions remarqué que le feeling constituait une composante indéniable dans l'expérience des touristes.»

Peu de villes sont pour l'instant répertoriées dans l'application, mais on compte parmi elles, San Francisco, Barcelone, Tokyo ou Montréal.

