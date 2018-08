Philippe Laplante, qui a beaucoup fait jaser ces derniers jours, se sera finalement pas candidat pour le Parti conservateur du Québec dans Joliette.

Le parti en a fait l'annonce mercredi:

Nous vous informons que Philippe Laplante, candidat PCQ de Joliette, nous a remis sa démission à titre de candidat. Nous l'avons acceptée. M. Laplante n'est donc plus candidat du PCQ dans Joliette.



M. Laplante avait d'abord attiré l'attention après avoir publié une vidéo devenue virale. Il y discutait du prix de l'essence et mettait de l'avant la proposition d'éliminer la taxe sur le carbone. Le tout en soulignant que le problème touchait «les plus pauvres», mais pas lui. «OK. Moi, dans le fond, ce n'est pas si pire, j'ai les moyens de me payer une BMW», disait-il. La vidéo a maintenant été retirée de Facebook.

Toutefois, ce sont d'anciennes publications Facebook racistes qui ont véritablement entraîné la fin de sa campagne. L'une d'elles, en 2015, commentait la nouvelle indiquant que des femmes autochtones de Val-d'Or affirmaient avoir été agressées par des policiers de la Sûreté du Québec. Quelques mois plus tard, en février 2016, il y allait d'une publication en utilisant le mot «nègre».

Le candidat a démissionné, mais s'il ne l'avait pas fait, il aurait été exclu, a également indiqué le parti.

Il a aussi été dévoilé que l'ex-candidat conservateur était membre du groupe La Meute. Le responsable des communications du Parti conservateur du Québec, Nicolas Boni-Rowe, a affirmé que le parti n'était pas au courant de la chose, mais qu'un «rôle passif» dans ce groupe n'aurait de toute façon pas été une raison suffisante de l'exclure, selon des propos rapportés par Le Journal de Québec.

Par ailleurs, la compagnie de transport Compass Express, l'employeur de M. Laplante, a aussi réagi et a mis à pied son employé. «Nous supportons la liberté d'expression mais cette dernière s'arrête ou la liberté des autres commence et dans le cas présent Compass Express possède des visions fortement différentes et contraires aux propos tenus par Monsieur Laplante», peut-on lire dans la publication Facebook de l'entreprise.

La vidéo du «candidat à la BMW» lui a d'ailleurs valu une parodie de l'humoriste Étienne Dano...