Les meilleurs traitements pour combattre la cellulite

Avec la rentrée, c'est le retour des saines habitudes de vie: manger mieux, dormir suffisamment et bouger davantage. Entre les séances au gym, et si on se donnait un petit coup de pouce pour diminuer cette fameuse cellulite et les capitons qui nous complexent ?

Ciblant près de 90 % des femmes, la cellulite est certes un phénomène héréditaire, mais aussi causée par la sédentarité et les mauvaises habitudes de vie. Comment s'en débarrasser ? On fait le point sur les soins et méthodes pour combattre les capitons.

Des traitements de pointe

Cellfina

Pratiquée en clinique par un médecin (Victoria Park à Montréal avec le Dr. Andreas Nikolis) Cellfina est la seule intervention approuvée par Santé Canada à effraction minimale pour traiter la cause structurelle primaire de la cellulite. Ce traitement vise les bandes connectives (la cloison fibreuse) tissées à travers la graisse qui tirent la peau vers le bas, créant des capitons visibles à la surface de la peau. Comment le traitement fonctionne-t-il? En libérant complètement ces bandes attachées, cela permet à la peau de rebondir et ainsi de (re)devenir plus lisse. Le traitement en clinique prend moins d'une heure, selon le nombre de capitons à traiter et les besoins particuliers de la patiente. Il se pratique sous anesthésie locale. Le résultat est durable pour au moins 3 ans. Sachez que seuls les cas de cellulite assez prononcée peuvent faire appel à cette technique relativement coûteuse entre 4000$ et 6000 $ - mais qui s'est révélée très efficace!

Site Cellfina

En institut, des traitements de pointe sont offerts: ils aspirent, massent et font fondre les cellules graisseuses localisées, en fonction des besoins et de la morphologie de chaque client. Offertes à la séance ou en cure (d'environ dix séances), ces nouvelles technologies ont toutefois un coût. Il faut débourser environ 1 000 $ pour une cure de dix traitements, et ce, peu importe le type de technologie choisie. En voici trois :

Le Lumicell Wave 6

Combinant cinq technologies médico-esthétiques (massage palper-rouler, succion à l'infrarouge, radiofréquence, ultrasons et mésothérapie), le lumicell Wave 6 est le seul appareil paramédical sur le marché ciblant tous les problèmes liés à la cellulite et à la perte de fermeté.

Propriétaire de l'Institut Divas & cie à Québec, Michèle Jalbert ne jure que par cette machine. « On sent que l'appareil travaille vraiment au niveau de la cellulite avec la succion du palper-rouler. On voit rapidement un résultat intéressant au niveau de la texture de la peau et de la fermeté. Et que dire du galbe de fesse qui se retrouve remonté avec la radiofréquence, on ne peut qu'aimer ça! »

Le Slimwave

C'est la folie pour le Slimwave, un nouvel appareil que plusieurs blogueuses québécoises ont essayé dernièrement. Utilisant des micro-courants qui contractent et stimulent les muscles, - lesquels sont également réchauffés et activés par une couverture infrarouge -, cette technologie vise à faire fondre les cellules graisseuses et à procurer un effet minceur. Une séance équivaut à un véritable entraînement au gym, sudation incluse!

Le VelaShape

Les cliniques Epiderma proposent le VelaShape 2, un appareil de lipolyse non invasif approuvé par Santé Canada. Il combine également plusieurs technologies en un seul traitement (l'infrarouge, la radiofréquence, le drainage lymphatique mécanique et la succion), aidant ainsi à remodeler certaines parties du corps (cuisses, jambes, ventre, fesses, bras) et, en bout de ligne, à raffermir la silhouette. Évidemment, les résultats varient selon chaque individu. Plusieurs personnalités en ont fait l'essai, dont Étienne Boulay et Isabelle Racicot.

« Peu importe le traitement choisi, c'est un engagement, martèle Michèle Jalbert. Il faut également revoir son régime de vie : faire de l'exercice, surveiller son alimentation et boire beaucoup d'eau. Entre les séances, il faut aussi utiliser des crèmes raffermissantes complémentaires qui vont contribuer à raffermir, tonifier et lisser la peau afin de réduire l'apparence des capitons. »

Des soins à la maison

Vous n'êtes pas prêts pour une cure en institut ? Voici quelques crèmes que nous avons testées. Associée à la méthode de massage palper-rouler qui consiste à pincer la peau et à la faire rouler entre les doigts, l'application d'une crème minceur ou anticellulite peut réduire l'effet peau d'orange et les irrégularités de la peau.

Un sérum sculptant

Parmi les nouveautés sur le marché, la marque québécoise Karine Joncas a fait sensation au printemps avec le lancement d'un nouveau produit dermocosmétique: le sérum pour le corps sculptant 5 en 1. Oui, oui, 5 bienfaits en une seule application. Ce sérum ultra concentré cible les zones de cellulite, sculpte, lisse et raffermit la silhouette. On aime son "effet patch" qui est la signature de la marque. Ce soin s'ajoute à deux autres produits 5 en 1 qu'on affectionne: le peeling corps fermeté 5 en 1 (qui sent si bon les agrumes!) et la crème au collagène 5 en 1 pour l'ensemble du corps. À utiliser seul ou en trio! Entre 30 $ et 54 $ chacun, www.karinejoncas.com

Un gel vivifiant

Même si les crèmes et les gels ne peuvent pas enrayer la cellulite (ni faire des miracles!), ils sont toutefois de plus en plus performants, utilisant des ingrédients actifs plus concentrés et s'attaquant à plusieurs causes à la fois. C'est le cas du gel PROFIL Cellélite + de IDC Dermo. Sa technologie anti-âge brevetée se combine à un complexe anticellulite à base de caféine. Le plus: le gel peut s'appliquer autant sur les jambes que sur le ventre ou les bras. Bref, là où on en ressent le besoin. Au final, la peau est plus lisse et raffermie. 60 $, www.idcdermo.com

Redécouvrir Bio-Oil

La célèbre huile Bio-Oil célèbre ses dix ans cette année. Cette huile serait la plus vendue au pays pour atténuer les vergetures et les cicatrices. Il semblerait que même Kim Kardashian en serait une adepte. Offerte dans un nouvel emballage, cette huile de soin permet d'atténuer les irrégularités de la peau, et ce, à petit prix. Entre 12 $ et 22 $, selon le format. www.bio-oil.com

Des ventouses efficaces

L'utilisation d'une ventouse ne date pas d'hier. Inspirés des traditionnelles ventouses de massage chinoises, les modèles en silicone vendus en institut délogent les cellules graisseuses et diminuent la peau d'orange, de par leur action mécanique. Nous avons testé celles de la Clinique O'terra, à Québec, offertes en deux formats (pour les différentes régions du corps). Faciles à utiliser, il nécessite toutefois de prendre son temps et d'être assidu à la tâche. Il faut pratiquement les utiliser tous les soirs afin de voir un résultat. www.cliniqueoterra.com

À VOIR AUSSI