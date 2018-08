En larmes, Kanye West offre ses excuses pour avoir dit que l'esclavage était «un choix»

Kanye West a présenté ses excuses mercredi à une station de radio de Chicago pour avoir qualifié l'esclavage de «choix», et il s'est livré en ondes au sujet d'un vieil ami.

«Je ne sais pas si je me suis excusé correctement pour la façon dont les gens ont pu ressentir ce commentaire sur l'esclavage, alors je veux profiter de ce moment pour dire que je suis désolé de vous avoir blessé. Je suis désolé pour le double impact qu'ont pu avoir la casquette MAGA («Make America great again») et le commentaire sur l'esclavage», a déclaré le rappeur à la radio 107.5 WGCI dans sa ville natale.

«Je suis désolé pour les personnes qui se sont senties déçues à ce moment-là, et je vous (les animateurs) remercie de me donner l'occasion de parler de la manière dont je réfléchissais et de ce que je vivais qui m'ont amené là», a-t-il mentionné.

Kanye West est également revenu sur une question qui l'a laissé sans voix sur le plateau de l'émission «Jimmy Kimmel Live!». L'animateur du talk-show télévisé lui a demandé pourquoi il pensait que le président Donald Trump se soucie des Noirs. Il avait par la suite écrit sur Twitter qu'il n'était pas déconcerté par la question et qu'il n'avait pas apprécié que la production coupe le segment pour une pause publicitaire devant son silence.

Il a soutenu qu'il voulait simplement s'assurer de bien peser les mots de sa réponse.

«Je pense que (Trump) se soucie de ce que les Noirs pensent de lui et il aimerait que les Noirs l'apprécient comme ils l'ont fait quand il était cool dans les chansons rap et tout ça», a avancé Kanye West au micro de WGCI.

«Il fera ce qui est nécessaire pour y arriver, car il a un ego comme nous tous, et il veut être le plus grand président, et il sait qu'il ne peut pas être le plus grand président sans l'approbation de la communauté noire», a poursuivi le musicien.

En ce qui concerne sa visite dans les bureaux de TMZ, à Los Angeles en mai, alors qu'il portait la casquette rouge «Make America Great Again» et où il a fait sa déclaration controversée sur l'esclavage, Kanye West a indiqué que son ancien collaborateur Don C avait l'habitude de voir à ses arrières. S'il avait été là, il l'aurait probablement stoppé avant que les choses ne dérapent.

«Une des choses que j'ai apprises du commentaire à TMZ c'est à quel point les Noirs m'aiment et à quel point les Noirs comptent sur moi et dépendent de moi», a déclaré West.