Après ses relations évidemment très médiatisées avec Philippe et Sansdrick durant Occupation Double Bali, Joanie Perron semble avoir de nouveau trouvé l'amour.

La principale intéressée a confirmé être en couple avec le mannequin Patrick Forest, ce mercredi 29 août, par l'entremise de son compte Instagram.

«Oui, on est ensemble», s'est contentée de déclarer Joanie Perron à la suite de la parution d'un article sur le site Narcity.

Le couple se fréquenterait depuis environ deux semaines, après avoir passé beaucoup de temps ensemble au festival Osheaga.

En plus de sa carrière de mannequin, Patrick Forest fait de la figuration aussi bien au cinéma qu'à la télévision. Sa feuille de route compte des participations à des séries comme Cheval-Serpent, Hubert et Fanny, Les Simone et Au secours de Béatrice, et aux films La chute de l'empire américain, Junior Majeur et Origami, pour ne nommer que ceux-ci.

Joanie Perron avait également fait les manchettes un peu malgré elle en juillet dernier, lorsque l'ex-candidate d'OD Bali Alexandra Consentino avait fait une sortie publique... pour savoir pourquoi elle l'avait bloquée sur Instagram.

