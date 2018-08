On propose de vous payer pour manger des avocats

Vous mangez des avocats matin-midi-soir et trouvez même le moyen d'en mettre dans vos desserts? Vous êtes du genre à demander l'extra guacamole avant même de regarder le menu? Fans invétérés d'avocats, on a trouvé votre job de rêve.

Quatre universités américaines – l'Université Loma Lind, Penn State, l'Université Tufts et l'Université de Californie – proposent de vous rémunérer pour manger des avocats tous les jours pendant six mois.

Le but? Déterminer si le populaire fruit a un impact positif ou négatif sur la graisse abdominale et s'il est vraiment autant bénéfique pour la santé qu'on le pense.

«Comme les avocats contiennent la plus grande teneur en matières grasses de tous les fruits, il semble illogique de penser qu'ils pourraient réellement aider les gens à perdre leur graisse du ventre», stipule un article de l'Université Loma Linda.

Pour participer, vous devez être âgé de plus de 25 ans et votre tour de taille doit mesurer entre 35 et 40 pouces, selon votre sexe. Les candidates enceintes, qui allaitent ou prévoient tomber enceintes seront refusées.

Si vous répondez à tous les critères, ne vous reste plus qu'à vous inscrire en ligne en remplissant un questionnaire. Il faudra aussi accepter de vous déplacer à plusieurs reprises sur l'un des campus universitaires participants, tous situés en Californie, près de Los Angeles. Deux IRM (imagerie résonance magnétique) abdominales et des rencontres mensuelles sont au programme.

Mille personnes seront recrutées et divisées en divers groupes afin de permettre aux chercheurs de faire des comparaisons. En plus d'une méchante dose d'avocats, chacun recevra 300$ US, l'équivalent de 390$ canadiens, à la fin de l'étude.

