Un climat toxique régnait au bureau politique de Radio-Canada à Ottawa alors que Emmanuelle Latraverse le dirigeait, révèle La Presse jeudi. Les agissements reprochés à la journaliste par d'autres employés se sont déroulés sur plusieurs années, selon les conclusions d'une enquête externe commandée par Radio-Canada. Des employés estiment toutefois que la société d'État a cherché à balayer l'affaire sous le tapis.

Le reportage évoque un climat de travail où régnait le harcèlement psychologique et l'intimidation et où la menace et la peur étaient toujours présentes.

Contactée à ce sujet par La Presse, la journaliste qui travaille aujourd'hui à TVA a indiqué qu'elle regrettait ses gestes, qu'elle présentait ses excuses et qu'elle avait «trop longtemps ignoré les symptômes de la dépression et du burn-out».

Sur Twitter, elle a republié ses explications ce matin:

Au sujet des allégations publiées à mon sujet ce matin:

« À titre de chef de bureau à Radio-Canada, je me suis donnée entièrement à mon métier, me suis imposée des standards de performance très élevés et me suis mise ainsi beaucoup de pression.... 1/4 — Emmanuelle Latravers (@elatraverse) 30 août 2018

J'ai par moment cédé sous cette pression, et j'ai trop longtemps ignoré les symptômes de la dépression et du burn-out qui m'ont gagné au fil des ans.

Je regrette profondément de n'avoir su déceler à temps les impacts que cette situation a eu sur ma vie ....2/4 https://t.co/53aKcr1B9F — Emmanuelle Latravers (@elatraverse) 30 août 2018

..... professionnelle, personnelle et sur ma santé. Au cours de la dernière année, j'ai pris les moyens avec des spécialistes pour me soigner et en tirer des leçons.

À ceux que j'ai pu blesser, je tiens à leur offrir mes excuses les plus sincères. ...3/4 https://t.co/9jzbskSUH5 — Emmanuelle Latravers (@elatraverse) 30 août 2018

J'aurais voulu pouvoir le faire lorsque j'étais encore à l'emploi de Radio-Canada. »

Emmanuelle 4/4 https://t.co/Ft4MjoDflr — Emmanuelle Latravers (@elatraverse) 30 août 2018

Les réactions sont évidemment nombreuses sur Twitter. Certains se font compréhensifs à l'égard de la journaliste, alors que d'autres sont plus critiques envers ses agissements.

Chacun a droit à une nouvelle chance. Emmanuelle Latraverse est une excellente et très agréable partenaire à TVA. @elatraverse https://t.co/tki0pswcYc — Jean-Marc Leger (@JeanMarcLeger1) 30 août 2018

Je vous trouve très courageuse d'écrire ça publiquement. Je trouve que vous assumez. La dépression est une maladie qui nous fait voir la réalité de façon déformée.. — Chantal (@ChantalTrembla7) 30 août 2018

Emmanuelle, c'est très difficile d'évaluer l'impact d'un problème de santé mentale quand nous en sommes affectés, surtout lorsque la vie professionnelle tourne à un rythme infernal et compétitif. Soyez indulgente envers vous. Belle continuité — Guy Peterson (@peterson1962) 30 août 2018

Je sais que la dépression et la santé mentale rendent nos émotions hors contrôle. J'espère vraiment que vous n'êtes pas généralement ce genre de personne. Prenez soin de vous — DVallée (@didi1991) 30 août 2018

Ah le fÂmeux pardon !!! Certaines de ces personnes victimes resteront marquées à vie par le comportement de Mme @elatraverse. D'autres qui avaient choisi un métier qu'ils aimaient en ont peut-être changé à cause de @elatraverse. Le pardon c'est surévalué ! — Nancy Bibeau (@NancyBibeau) 30 août 2018

Je comprend votre point,mais si malheureusement la pression vous rend déplaisante et insolente envers vos employés, alors vous n'êtes pas au bon poste, si chaque personne était honnête avec elle-même et que le poste qu'elle occupe l'a rend désagréable, elle quitterais — Daniel Pilon (@DanielPilon14) 30 août 2018