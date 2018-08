Des coups de feu ont été entendus dans un quartier du nord-ouest de Toronto, et le populaire centre commercial Yorkdale est en cours d'évacuation, a indiqué la police de Toronto, jeudi après-midi.

La police confirme sur Twitter qu'il y a eu des coups de feu, et demande d'éviter le secteur.

Sounds of gunshots @yorkdalestyle Officers have confirmed a discharge in the area. Mall is being evacuated. Avoid the area @TPS32Div 1605887 ^ma

Elle parle de "plusieurs suspects", dont deux hommes dans la vingtaine, et au moins un d'eux serait en possession d'une arme de poing.

Aucun blessé n'a été signalé pour l'instant.

«Dès que les coups de feu ont été entendus, les gens se sont mis à paniquer. Ils ont couru et des enfants pleuraient alors qu'une foule qui hurlait se précipitait dans toutes les directions vers les sorties», a décrit Lily Jang, une témoin de la scène, au HuffPost Canada.

Le centre commercial «était moyennement occupé» quand elle a entendu deux coups de feu tout près d'elle, a jouté Jang dans un échange de messages Facebook.

Avec des informations du HuffPost Canada.

Stuck inside the Yorkdale mall after shots rang out. A lot of panic and worry earlier but everyone calm. Am hearing this happened at the Starbucks location. #yorkdale pic.twitter.com/nDZ2VerZnY