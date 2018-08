Les bandes-annonces qu'il ne fallait pas rater cette semaine

Vous voulez savoir ce que le septième art vous réserve dans les mois à venir?

Nous avons réuni pour vous les bandes-annonces de films qui ont le plus retenu l'attention au cours de la dernière semaine.

À découvrir ci-dessous :

BAD TIMES AT THE EL ROYALE

Date de sortie : 5 octobre 2018

Réalisation : Drew Goddard

Distribution : Chris Hemsworth, Dakota Johnson, Jon Hamm

FIRST MAN

Date de sortie : 12 octobre 2018

Réalisation : Damien Chazelle

Distribution : Ryan Gosling, Claire Foy, Jason Clarke

THE FRONT RUNNER

Date de sortie : 21 novembre 2018

Réalisation : Jason Reitman

Distributioon : Hugh Jackman, Vera Farmiga, Sara Paxton

I THINK WE'RE ALONE NOW

Date de sortie : 21 septembre 2018

Réalisation : Reed Morano

Distribution : Peter Dinklage, Elle Fanning, Charlotte Gainsbourg

JOHNNY ENGLISH STRIKES AGAIN

Date de sortie : 12 octobre 2018

Réalisation : David Kerr

Distribution : Rowan Atkinson, Olga Kurylenko, Emma Thompson

POSSUM

Date de sortie : À déterminer

Réalisation : Matthew Holness

Distribution : Sean Harris, Alun Armstrong, Simon Bubb

WOLFE

Date de sortie : 26 octobre 2018

Réalisation : Francis Bordeleau

Distribution : Catherine Brunet, Ludivine Reding, Antoine Pilon