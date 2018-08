Ariana Grande révèle son nouveau (imposant) tatouage

Ariana Grande a dévoilé son nouveau tatouage sur Instagram et il est conséquent!

La chanteuse a un faible pour les tattoos, aucun doute sur la question.

Voici le dernier en date, il s'agit de Chihiro - l'héroïne du film de Miyazaki sorti en 2001.

L'histoire d'une fillette de dix ans qui, alors qu'elle se rend en famille vers sa nouvelle maison, entre dans le monde des esprits. Après la transformation de ses parents en porcs par la sorcière Yubaba, Chihiro prend un emploi dans l'établissement de bains de Yubaba pour retrouver ses parents et le monde humain. Au terme de cette épopée elle apprendra à vaincre ses peurs.

Depuis l'attentat de Manchester qu'elle a vécu en plein concert, la star est passée par de nombreux bas, et des phases de sa vie qu'elle n'aurait pu imaginées. Une période qu'elle exorcise probablement en se faisant encrer des symboles forts dans la peau et en disant oui à l'homme de sa vie.

Story Instagram Ariana Grande

Un tatouage qui n'a pas fait l'unanimité pourtant... mais qui a entraîné aussi des commentaires de soutien. En voici un ci-dessous.

«Pas très fan de ces gros tattoos... mais c'est tellement Ariana... Je peux tellement voir le parallèle, son évolution, d'une jeune fille timide à une femme forte.»

not a big fan of these huge tattoos but tbh the meaning behind it it's so... ariana? like, i could read this n the first thing i will think of would literally be her. that's literally her growth, the way she went from a shy girl to a strong empowered woman @ArianaGrande we stan. pic.twitter.com/rYZQYuWctc