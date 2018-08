Voici les meilleures entreprises où travailler au Canada selon Indeed

La chaîne derrière le Château Frontenac et le Fairmont Banff Springs décroche la première place du palmarès des entreprises où il fait bon travailler dans ce tout dernier sondage publié par le site Indeed.

Le groupe Fairmont Hotels et Resorts a remporté la première place dans ce sondage qui classe les employeurs selon 5 catégories: la conciliation travail-vie privée, salaires et bénéfices, sécurité de l'emploi et avancement, et management et culture d'entreprise.

Getty Images/imageBROKER RM

«Le groupe Fairmont propriété d'Ivanhoé Cambridge excelle côté culture d'entreprise», explique Jodi Kasten, le directeur de la gestion de Indeed au Canada. «C'est une entreprise dans laquelle vous pouvez démarrer à n'importe quel poste et gravir les échelons » - fait assez rare ces derniers temps dans un très grand nombre d'entreprises.

«Un environnement dans lequel les personnes se sentent bien et comprises» a expliqué Kasten à notre confrère du HuffPost Canada au téléphone - et d'ajouter que «et c'est d'ailleurs le cas des 25 compagnies qui figurent dans le top 25 de ce sondage. »

En seconde place on retrouve la firme de construction Ledcor basée en Colombie-Britannique, suivie par le géant américain American Express en troisième position.

Source Indeed

Les banques canadiennes et institutions financières se placent bien dans ce palmarès - puisque les cinq plus grandes banques canadiennes font partie de ce top 25 (Scotiabank n'en fait pas partie).

« Ce qu'elles font de bien est une combinaison des cinq catégories » - explique Kasten. « Les bénéfices y sont très avantageux, elles offrent une bonne conciliation travail et vie privée, elles permettent le télétravail, l'opportunité de pouvoir gravir les échelons, et il y règne une bonne culture d'entreprise. Elles ont une bonne vision de ce que signifie un environnement inclusif.»

«En cette période où plus de 400 000 postes ne sont pas pourvus à travers le Canada, la culture d'entreprise compte plus que tout» - explique Kasten.

«C'est certainement le facteur déterminant » explique-t-elle, « dans un sondage précédent réalisé par Indeed a démontré que 92% des Canadiens considèrent la réputation d'un employeur importante lorsqu'il s'agit de postuler pour un emploi. »

«Les employeurs proposent des Partys d'été ou des activités en dehors du travail, des formations aussi» - explique Kasten.

«Mais c'est aussi l'ambiance de confiance », note-t-elle « Les compagnies qui obtiennent de bons résultats demandent souvent du feedback à leurs employés. Si tu n'as pas de commentaires de ton équipe, comment veux-tu t'améliorer?»

Pour dresser son palmarès, Indeed a examiné les profils de 600 000 entreprises - et a restreint sa liste aux compagnies qui présentaient 50 commentaires ou plus sur le site - pour se limiter.

Ce texte a été traduit du HuffPost Canada.