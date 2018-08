Cette fillette qui apprend qu'elle va être adoptée a bouleversé six millions d'internautes

ADOPTION - L'anniversaire de cette petite fille restera probablement gravé dans sa mémoire. Et pour cause, c'est à cette occasion qu'elle a appris une nouvelle qui allait changer sa vie et celle de son frère et de sa soeur: leur adoption par leur famille d'accueil en Géorgie aux Etats-Unis.

Dans la vidéo, on voit la petite fille devant son gâteau, en train d'ouvrir ses cadeaux. Mais un dernier paquet reste à ouvrir. "Ce n'est rien de fou mais... Bon. C'est un cadeau en plus", l'encourage le père. "C'est un cadeau qu'il faut lire."

Après avoir enlevé plusieurs couches de papier, l'enfant sort un cadre d'une boîte. Elle lit ce qu'il y est marqué et s'exclame: "Je vais être adoptée?!" et fond en larmes. Aussi bouleversés qu'elle, ses parents acquiescent et s'empressent de l'enlacer.

C'est la mère, Paige Zezulka, qui a choisi de poster la vidéo (à voir ci-dessous) sur Facebook, accompagnée de ce commentaire: "Cela restera pour toujours ma vidéo préférée", écrit-elle le 24 août. "C'est le jour où nous avons annoncé à notre fille que nous allions l'adopter (avec son frère et sa soeur)."

Paige explique que sa fille prie depuis des années pour être adoptée. "Nos enfants ont passé 1.128 jours en familles d'accueil, pendant 3 ans. C'est si difficile pour eux de vivre dans l'incertitude constante." Elle a décidé de poster la vidéo de ce moment pour montrer "que l'adoption d'enfants ayant déjà quelques années et de leurs frères et soeurs peut être la plus belle des aventures."

La vidéo a déjà atteint les 6,2 millions de vues.

