Vous rêvez au bacon la nuit? Si vous alliez sur une île déserte, vous n'apporteriez que du bacon? Pour vous, un dimanche matin sans bacon est un désastre TOTAL? On a trouvé le moyen que vous puissiez vivre votre passion à fond : la Semaine du bacon.

L'événement organisé du 1er au 9 septembre au Quartier DIX30 vous promet une overdose de la charcuterie salée. Pour l'occasion, quelque 18 restaurateurs du secteur commercial ont concocté des recettes plus décadentes les unes que les autres la mettant en valeur.

Découvrez les créations de cette 4e édition ci-dessous. Avertissement : il se peut que votre saliviez abondamment.

HOUSTON - Bacon, crevette et prosciutto Courtoisie Une crevette apprêtée à point, surplombée de prosciutto, bacon caramélisé, moutarde et sirop d’érable, sur une purée pommes et vanille, le tout coiffé d’épinards et de pousses du jardin; mini festin!

SCORES - Nachos bacon et poulet BBQ Courtoisie Des nachos garnis de morceaux de poitrine de poulet, nappés de la fameuse sauce à côtes levées du restaurant, de fromage cheddar fondu, d’un succulent Pico de Gallo, et de bacon; un chaleureux mélange qui rappelle les chaudes terrasses estivales!

CAFÉ DU THÉÂTRE - Chaudrée de palourdes Courtoisie Vos papilles naviguent entre terre et mer? Mettez le cap sur cette chaudrée imaginée par les chefs du CAFÉ DU THÉ TRE. Un trio de palourdes, pétoncles et moules, rythmé par le sucré des grains de maïs frais et le salé finement dosé d’un flanc de bacon croustillant.

NIJI SUSHI - Maki BLT Courtoisie Mais quel est ce maki? Le restaurant japonais qui se passe d’ores et déjà de présentation nous sert un maki au bacon et laitue, garni de sashimi de thon légèrement saisi à la torche avec tobiko et échalotes françaises frites, arrosé d’une sauce à l’oursin au miso. Clin d’œil réussi!

LA TOMATE BLANCHE - Pizza bacon fumé Courtoisie Une pizza savoureuse, fidèle à la réputation de LA TOMATE BLANCHE : des ingrédients de première qualité, juxtaposés avec finesse pour exalter les contrastes logés entre mini-pétoncles & tomates confites, noix de pin, roquette, poivrons jaunes grillés, parmesan, mozzarella… et bacon fumé!

PORTOVINO - Côtelette de porc Nagano Courtoisie Aussi beau en assiette que bon en bouche : une longe du fameux porc Nagano, parfaitement poêlée, enveloppée de bacon, coiffée d’une compote de figues, puis accompagnée d’une purée de pommes de terre Yukon Gold et de légumes du jardin.

RESTAURANT TURF D'OASIS SURF - Tacos de bœuf et bacon Courtoisie La vague bacon s’empare des tacos : un mariage de morceaux de bœuf, ketchup d’ananas et bacon, guacamole, bacon à la jerk et rhum et sauce piquante Smokeshow, faite au Québec, le tout accompagné d’une salade rafraîchissante à souhait.

L'AUROCHS - Saucisse grillée Courtoisie Une saucisse comme seul L’AUROCHS sait la préparer : grillée au bacon et fromage cheddar, et recouverte de poires rôties, chips de bacon, pommes de terre, échalotes sautées et sauce dijonaise – parfait pour se délecter de chaque bouchée.

ALLO MON COCO - Omelette poire bacon et brie Courtoisie L’art de débuter la journée avec appétit : l’adresse petit-déjeuner intègre le bacon à une délicieuse omelette ponctuée de poires caramélisées et de fromage brie, puis nappée de miel, poivre et amandes rôties. Avis aux gourmands lève-tôt.

SIAM - Kanah moo krob Courtoisie Le premier restaurant thaï de la province à recevoir la certification Thaï Select Premium de la Thaïlande nous propose un plat digne de la maison : un porc croustillant cuit dans un bouillon composé de sauce soya, sauce aux huîtres et sucre de palmier, puis épicé d’ail sauté et piments forts. Le tout servi sur riz et œuf miroir grillé, et assaisonné de sauce pric nam pra.

ZIBO - Poutine au canard confit et bacon Courtoisie ZIBO! renouvelle à son tour un incontournable, avec une poutine jumelant avec brio le canard confit et le bacon, dans une sauce à base de fond de veau, crème et lardons, et oignons caramélisés.

OEUFS ET CIE - Cochon dans l’assiette Courtoisie Grosse journée devant vous? ŒUFS ET CIE vous suggère une côtelette de porc doublée de tranches de bacon croustillant, servies avec champignons, tomates cerises, poivrons sautés, fromage fêta et pommes de terre frites. Oui : vous serez comblés!

LES 3 BRASSEURS - Burger hawaïen Courtoisie Un morceau d’ananas caramélisé sur une boulette de bœuf juteuse, fromage suisse, sauce sriracha et couronnée de bacon caramélisé au sirop d’érable. Ne manque que la vue sur la plage!

MR PUFF - Loukoumades Courtoisie MR PUFFS « baconise » ses fameux beignets d’inspiration grecque, cette fois avec des puffs caramels, bacon et crumble de pomme, sans compter des puffs sirop d’érable et bacon, ou encore agrémentés de bacon et d’une tartinade choco-noisettes.

JULIETTE & CHOCOLAT - Brownie au bacon Juliette & chocolat On ne touche pas à la perfection… mais on y revient avec délectation : le brownie bacon de JULIETTE ET CHOCOLAT est de retour. Du chocolat 55 % et du bacon délicieusement caramélisé pour un plaisir gustatif 100 % bonheur

LES GLACEURS - Cochonnet aux pommes Courtoisie Intrigué par son nom? Attendez de croquer dedans! Fourré de sauce aux pommes, ce cupcake est recouvert de fromage à la crème puis d’un coulis caramel salé, et entouré de bacon. Le plus cochon de tous les cupcakes.

VESTIBULE SIGNÉ L'AUROCHS - Churros Courtoisie Envie de renouveler l’expérience cigare et scotch? Trempez vos lèvres dans un savoureux scotch choisi par le chef pour accompagner un churro maison au bacon, chocolat et caramel salé. Qui dit mieux?