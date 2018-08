Il y aura une nouvelle agence pour gérer le stationnement à Montréal. L'Agence de mobilité durable prendra le relais de Stationnement de Montréal, en plus de trouver de nouvelles façons de partager la route entre ses différents usagers.

Le responsable du transport au comité exécutif, Éric Alan Caldwell, en a fait l'annonce mercredi. Selon l'élu, la nouvelle agence devra songer à ce que l'espace destiné au stationnement serve à d'autres usages.

«L'espace qui est disponible pour le stationnement sert à accommoder des gens qui se déplacent et qui, à destination, cherchent un stationnement. Mais dans l'évolution de la mobilité, il y a d'autres besoins qui s'expriment et qui sont plus efficaces. Donc dans la proposition de gestion de l'espace public, il y a beaucoup d'opportunités et, en ce sens, l'agence de mob aura comme principal objectif de rendre plus mobiles les Montréalais et de leur proposer des alternatives et une offre intéressante», dit-il.

La gestion des permis de véhicules en libre-service entrera aussi dans le giron de la nouvelle Agence de mobilité durable, tout comme l'ajout de bornes de recharge pour véhicules électriques.