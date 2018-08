La 13e édition du World Press Photo, le plus prestigieux concours de photographie professionnelle au monde, est présentée au Marché Bonsecours, dans le Vieux-Montréal, du 29 août au 30 septembre 2018.

C'est l'occasion de découvrir ou de revoir les images lauréates de la dernière année dans les catégories Information générale, Spots d'information, Projets à long terme, Protagonistes de l'actualité, Sujets contemporains, Nature, Environnement et Sports.

Cette année, 4500 photographes originaires de 125 pays ont soumis 73 000 clichés.

Les visiteurs auront également l'occasion de découvrir les expositions d'ICI RDI et RAD, portant notamment sur le travail des correspondants de Radio-Canada à l'étranger, de La Presse+ sur le quartier Montréal-Nord, dix ans après la mort de Fredy Villanueva, Regards d'Oxfam Québec et Photos dans la rue, un projet d'ateliers mis sur pied pour de jeunes sans-abri ou en situation précaire.

Alain Schroeder, (1er prix dans la catégorie #sports pour son reportage "Enfants jockey") et Anna Boyiazis, (2e prix Société pour "Trouver la liberté dans l'eau") seront les invités d'honneur du #WPPMTL 2018 pic.twitter.com/2gScgqjtpu — WorldPressPhotoMTL (@WPPMTL) 14 août 2018

Alexandre Champagne proposera également L'après-coup, son projet sur l'après-tragédie du Centre culturel islamique de Québec.

Le photographe québécois est d'ailleurs le porte-parole de cette treizième édition.

«Je suis touché et honoré d'être le porte-parole d'un événement qui fait partie de ma vie, de manière significative, et pour lequel j'ai un attachement sincère et profond», avait déclaré le principal intéressé au moment de sa nomination en mai dernier.

Le World Press Photo est ouvert au public du dimanche au mercredi de 10 h à 22 h, puis du jeudi au samedi de 10 h à minuit.

Découvrez quelques-unes des plus belles photos de la dernière année dans la galerie ci-dessous: