Mine de rien, les vacances sont finies et la plupart d'entre nous pensent déjà aux suivantes. Envie de dépaysement, de couleurs et de saveurs? Partez pour l'Inde pour aussi peu que 299$ avec WOW Air qui propose des vols directs de Montréal ou Toronto à New Delhi, la capitale du pays.

Le transporteur islandais à bas prix offre cette promotion pour les départs entre janvier et mars 2019, les mois où la température y est la plus clémente.

Getty Images/iStockphoto

Sachez toutefois que le 299$ ne comprend que l'aller et, comme avec tous les vols de WOW Air, la nourriture, les breuvages et les frais de bagages ne sont pas inclus. Pour vous donner une idée, voici les tarifs : 63,99$ par valise de 20 kg en soute. Ajoutez à ceci 25,31$ par kilo supplémentaires. Les bagages à main de moins de 10kg sont gratuits si vous les rangez à vos pieds. Sinon, il en coûte 51,99$ pour les sacs de plus de 12kg placés dans les compartiments au-dessus des sièges de l'avion. Et à titre indicatif, un café coûte 2,99$ US.

On s'entend qu'au prix ridiculement bas du vol, ça vaut le coup quand même ! Surtout pour vous envoler – sans escale – de l'autre côté de la planète, dans un pays aussi magique que l'Inde. Pour maximiser son expérience, suffit de voyager léger, de choisir des sièges standards et de prévoir quelques collations et une gourde d'eau.

À vous la patrie de Gandhi à petit prix.

