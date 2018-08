Voici les chaussures qui vont nous faire vibrer cet automne

Ah les chaussures et les femmes...! Cliché, non pas vraiment, avouons-le on ADORE les chaussures. Pourquoi? Parce qu'elles terminent une silhouette, nous permettant de prendre de la hauteur, de la légèreté ou au contraire une base solide. Les fameux souliers ont aussi la capacité d'apporter un "twist" rock ou tendance à n'importe quelle tenue.

Coup de projecteur sur ces accessoires de l'automne qui se révèlent absolument essentiels.

Pour se marier aux tendances mode de cet automne-hiver 2018-2019 qui font la part belle aux carreaux, aux volumes XXL, aux imprimés, poils et rayures, voici ce qu'il faudra chausser.

Les bottines

Les bottines prennent des allures vintage aux talons compensés (biseautés pour la plupart) ou hauts classiques, les versions carrés ou trapèze sont encore d'actualité - quand elles ne sont pas plates et rock (tendance qui se poursuit de l'été). Il y a aussi la petite botte "Cow girl" plus ou moins haute. Toutes se parent d'imprimés léopard, de fausse fourrure, de velours, sans oublier les paillettes (on adore) - paillettes qui poursuivent sur leur lancée festive et féminine. Autre motif phare de cette rentrée: les assemblages de couleurs et de matières, et le vernis aussi.

Talons biseautés

Les cuissardes

Les stars en ont abusé cet été, alors pourquoi ne pas les recycler cette saison? Logique, elles tiennent chaud en plus ces bottes qui viennent envelopper la jambe habillée ou pas de collant. À plat ou sur talons hauts, elles se font spectaculaires.

Les baskets semelles XXL

Surfant encore sur le courant de l'été, les baskets aux semelles imposantes poursuivent sur leur lancée de l'été. Elles se pareront de perles précieuses pour certaines, semelles en gomme, on surfe sur les années 90. On osera aussi les mixs de couleurs.

Les escarpins

Si c'est un modèle qui nous séduit moins en cette saison, on optera pour des styles aux talons trapèze plus ou moins hauts. Il y a aussi les sandales pour lesquelles on craquera encore - à porter avec des bas (et pourquoi pas à paillettes tiens?).

The art of getting dressed - Alina Snake Skin Une publication partagée par l'intervalle (@lintervalle) le le 10 Aoû 2018 à 8 h 21 m PDT

Les couleurs de la saison

Les nuances bourgogne, citrouille et jaune curry, sans oublier les oranges seront parfaitement de saison pile pour Halloween. Le rouge aussi a la cote, et bien sûr le classique noir.

The fierce finishing touch! #NewArrivals #Fall #BrownsCouture #BrownsExclusive #BrownsShoes Une publication partagée par Browns (@brownsshoes) le le 17 Aoû 2018 à 7 h 03 m PDT

On récapitule, on mise en priorité sur les paillettes, les cuissardes, les bottines à la fois féminines et rock et bien sûr l'imprimé léopard!

