L'auteure québécoise Kim Thuy est en lice pour remporter The New Academy Prize in Literature 2018. Le lauréat sera dévoilé le 12 octobre.

Kim Thuy fait partie des 4 finalistes sur 47 auteurs en nomination. Elle affronte donc Maryse Condé (Guadeloupe), Neil Gaiman (Grande-Bretagne) et Haruki Murakami (Japon).

Ce prix a été créé en remplacement du prix Nobel de littérature, non attribué cette année en raison d'allégations d'agression sexuelle.

La crise qui déchire l'Académie suédoise a été déclenchée par les allégations d'agression sexuelle formulée à l'endroit de Jean-Claude Arnault, un personnage culturel important en Suède et le mari de la poète Katarina Frostenson, une membre de l'Académie.

Le prix The New Academy Prize in Literature 2018 sera remis à Stockholm à la mi-décembre.

Pour plus d'information : www.thenewacademy.se

