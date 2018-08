Marina Orsini et Maude Guérin en tête d'affiche de deux grandes nouveautés télévisuelles, Patrice Godin et Geneviève Brouillette s'établissant de l'univers de District 31, Guylaine Tremblay et sa bande faisant leurs adieux à l'établissement de Lietteville, le départ des légendaires Simone : les prochains mois s'annoncent chargés d'émotions sur les ondes d'ICI TÉLÉ.

De grandes nouveautés

Si ICI TÉLÉ a l'habitude de proposer 13 nouveautés à la rentrée, c'est plutôt 5 nouvelles émissions dramatiques (4 imaginées pour un public adulte et une pour un auditoire jeunesse) qui rempliront certaines cases horaires de la prochaine saison télévisuelle. Parmi celles-ci, dès janvier, le suspense fort attendu Une autre histoire écrite par Chantal Cadieux et mettant en vedette Marina Orsini.

« Ça ne ressemble à rien de ce que j'ai fait avant, explique l'actrice qui prendra les traits d'une femme au lourd passé apprenant qu'elle est atteinte d'Alzheimer précoce. C'est un univers multidimensionnel, un personnage complexe et riche. L'écriture de Chantal Cadieux est un vrai cadeau à jouer. Comme je sais que j'ai le rôle depuis l'automne dernier, on a pu commencer à construire ce personnage, on a eu le temps de le préparer. Pour moi qui n'avais pas joué depuis presque 5 ans, c'est aussi retrouver un personnage, retrouver le plaisir de jouer, le plaisir de regarder un autre acteur dans les yeux, de dire des choses et de s'abandonner à un personnage et à une équipe. C'est magique! »

Une action se situant dans une ferme bio, un mort retrouvé dans l'enclos des porcs lors du tout premier épisode, une grande enquête et une Maude Guérin interprétant le rôle principal : 5e rang promet de grands moments de télévision dès janvier.

« 5e rang est un téléroman qui ne ressemble pas tellement à un téléroman, mais plutôt à une grande série, à un film, lance l'actrice. C'est un petit thriller qui se passe sur une ferme et qui met en scène 5 femmes d'âge un peu mûr, ce qu'on aime aussi beaucoup. Tout cela se passe dans la nature, les prises de vue sont magnifiques avec les animaux tout autour. C'est du travail, mais je me sens juste dans le plaisir. Il se passe des choses dans cette série, il y a vraiment de grandes scènes. »

Discussions avec mes parents offrira des moments plus légers aux téléspectateurs les lundis 19h30. « J'ai hâte de vous le montrer, car je suis à bout, a blagué l'auteur, humoriste et comédien François Morency. Les épisodes, je les ai écrits, réécrits, joués, montés; j'ai vu chaque épisode au moins 4 fois. Mon livre représente 20% de la série; le reste ce sont des trucs que j'ai écrits, qui sont parfois basés sur des vérités, ou qui ont été inventés en respectant la logique des personnages », ajoute celui qui n'a encore montré aucune image à sa véritable famille de qui l'histoire du livre et de l'émission a été tirée.

Écrit par le talentueux Guillaume Vigneault, le nouveau drame sportif Demain des hommes arrive en ondes avec un succès déjà décroché sur Tou.tv (lundi 20h)

Désireux de créer du contenu d'ici, pour les jeunes, ICI TÉLÉ a aussi imaginé la nouvelle émission jeunesse Les sapiens, une quotidienne situant son histoire dans la période préhistorique et ciblant les jeunes de 9 à 12 ans.

Nouveaux personnages et valeurs sûres

L'arrivée de Patrice Godin et de Geneviève Brouillette dans l'univers policier de District 31 fait déjà couler beaucoup d'encre et semble faire grand plaisir aux fidèles téléspectateurs.

« Je suis très emballé, explique Patrice Godin. J'ai passé l'audition en juillet et j'ai eu la confirmation peu longtemps avant de partir avec deux de mes filles à Cuba, à la mi-juillet, alors je suis parti très heureux. La machine s'est mise en route à la fin juillet et cela déboule depuis. J'ai beaucoup de plaisir. Je suis un fan de ce genre d'univers policier ou encore militaire à la Blue Moon. Yannick est un bon enquêteur avec plus de 20 ans d'expérience dans le métier. Il devient le partner de Bruno le temps des vacances de Patrick. C'est quelqu'un de droit, à son affaire, qui connaît son métier et qui ne s'en fait pas passer facilement. On va en apprendre plus, au fil de la saison, sur sa vie, son passé, ses secrets. Attachez vos tuques avec de la broche, ça va brasser », ajoute celui qui est aussi de la distribution d'Une autre histoire avec Marina Orsini.

Geneviève Brouillette, quant à elle, dit avoir eu cette audition inespérée pour District 31 et un chaleureux accueil de ses nouveaux collègues de travail. « Je suis ravie, c'est un cadeau extraordinaire. À l'âge que j'ai maintenant, je commence à avoir de nouveaux genres de rôles à jouer. Des rôles qui, à mon avis, sont beaucoup plus complexes. Dans District 31, je joue une femme qui, de premiers abords, est assez raide. On la décrit comme une main de fer dans un gant de velours. Elle ne fait pas sa cute, c'est une boss, elle brasse les gars, leur parle rough, mais on lui découvre un bon sens de l'humour et on se rend compte avec le temps qu'elle est vraiment comme une lionne avec ses petits lorsque vient le temps de défendre le travail de ses enquêteurs. Je pense que le public va s'attacher à elle, même si elle est très bête au départ. » (Du lundi au jeudi à 19h)

Il semble que les histoires seront bouclées au cours de l'ultime saison d'Unité 9 qui accueillera de nouveaux personnages interprétés, entre autres, par René-Richard Cyr et Gabriel Sabourin.

« Au point de vue de la carrière, je crois qu'on a fait le tour de ces personnages, explique Ève Landry. Aller vers autre chose va faire du bien. Pour moi, c'est l'équipe qui va me manquer, on va avoir un petit deuil à faire. En même temps, j'aime cela les deuils : ça repositionne, ça requestionne et ça nous permet d'aller ailleurs. »

« J'aime mieux penser qu'on a eu la chance de faire cela pendant 7 ans, ajoute Guylaine Tremblay. C'est unique, c'est beau. On a vécu des choses extraordinaires. Pour moi, cette dernière saison se déroule sous les thèmes de l'ouverture (les personnages s'ouvrent au niveau du cœur) et de la lumière. » (mardi 20h)

Ruptures (on peut apparemment s'attendre à une saison encore plus hot, lundi 21h), Faits divers (dont l'action se situera dans un camp de nudistes, mardi 21h), la deuxième saison de Trop. (mercredi 21h), la dernière saison de Les Simone, mercredi 21h30), Lâcher prise, les pays d'en haut et Cheval-Serpent feront aussi des retours fort attendus.

Ajoutons à tout cela un très attendu Le cri du rhinocéros avec Marc Labrèche (27 novembre prochain), une 10e saison d'En direct de l'univers animé par France Beaudoin,

Deuxième chance avec Marina Orsini, une 14e saison pour Tout le monde en parle (dont la première de la saison va réunir les 4 chefs, le 23 septembre), un Bye Bye qui fête ses 50 ans, le retour de La fureur le temps d'une soirée (le 5 janvier), Les enfants de la télé et Infoman qui souffle ses 500 chandelles.

« J'ai dit aux patrons de Radio-Canada "Vous nous sacrerez dehors quand vous serez tannés, parce que nous, on est trop bébé pour se tanner en dedans de 30-40 ans !" Honnêtement, après notre toute première émission, j'étais convaincu que ça ne durerait pas 6 mois et il y a des patrons de Radio-Canada de ce temps-là qui en étaient aussi convaincus. Comme quoi on ne peut pas prévoir l'avenir », a dit Jean-René Dufort.