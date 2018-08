André Robitaille revient sur sa rupture avec Martine Francke

De passage sur le plateau des Échangistes, ce lundi 27 août, André Robitaille est revenu brièvement sur sa rupture avec Martine Francke, annoncée en juin dernier.

L'animateur avait indiqué d'emblée ne pas vouloir donner de précisions en ce qui a trait aux raisons de cette séparation, survenue après 25 ans de vie commune.

Pénélope McQuade a respecté le souhait de son invité de ne pas élaborer sur cette nouvelle. De son côté, André Robitaille a tout de même apporté certaines précisions.

«On voulait l'annoncer publiquement en disant qu'on n'en parlerait pas», a maintenu le principal intéressé. C'est une drôle d'annonce. Certains nous l'ont reproché, mais en même temps, par respect pour le public, il y a quelque chose là-dedans, pour moi et pour Martine, de le dire à notre façon et de contrôler la nouvelle.»

On a fermé là-dessus, parce que nous voulons que ce soit équilibré pour nos enfants et notre famille élargie. C'est un peu là où on en est. André Robitaille

«Cela dit, ça va bien. On ne s'arrache pas la tête et on ne se lance pas de vaisselle, a-t-il précisé. On le fait sereinement. Il y a des bouts difficiles et des bouts qui vont bien. Et mes enfants vont bien»

André Robitaille sera de retour à la barre d'Entrée principale le lundi 10 septembre à 16 h, puis des Enfants de la télé le mercredi 12 septembre à 20 h, sur les ondes de Radio-Canada.