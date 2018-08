L'automne est à nos portes et avec lui, une offre théâtrale très riche! Que choisir à travers les multiples pièces présentées dans la métropole? Petite liste (non-exhaustive, bien sûr) des incontournables de la saison d'automne!

Je cherche une maison qui vous ressemble

11 au 29 septembre 2018 au Théâtre Denise-Pelletier

L'histoire d'amour troublée de Pauline Julien et Gérald Godin n'a pas fini de nous fasciner. Avec Je cherche une maison qui vous ressemble, Marie-Christine Lê-Huu propose une incursion entre récital et docufiction dans l'univers de ce couple mythique de créateurs sous les traits de Catherine Allard et Gabriel Robichaud. À voir!

Les fées ont soif

25 septembre au 27 octobre 2018 au Théâtre du Rideau Vert

Imaginez un peu. Il y a quarante ans, la première de cette pièce a été dénoncée par des catholiques et la censure du Conseil des arts de Montréal! En 2018, le Rideau Vert accueille cette pièce marquante de Denise Boucher. Bénédicte Décary, Caroline Lavigne et Pascale Montreuil donneront vie à trois figures symboliques - Marie, Madeleine et la Vierge Marie. À mettre à votre agenda sans hésiter.

Le désert mauve

27 au 29 septembre 2018 à l'Espace GO

Vous n'avez pas lu Le désert mauve de Nicole Brossard? Ce dialogue autour de l'oeuvre entre Simon Dumas et l'auteure elle-même peut être une très belle entrée en matière! Le désert mauve, c'est l'histoire de Mélanie, une jeune fille de 15 ans qui s'ennuie. À bout de tout, en quête de sens, l'adolescente quitte sur un coup de tête la chambre de motel qu'elle partage avec sa mère. Entre conférence, théâtre et cinéma, le roman de Brossard prendra un tout autre visage.

Je suis mixte

1er au 26 octobre 2018 à La Petite Licorne

La crise de la quarantaine, un mythe? Pas nécessairement! C'est ce qu'explore en quelque sorte Mathieu Quesnel dans la pièce Je suis mixte, qui s'intéresse au changement de cap de François. Originaire de Drummondville, le quarantenaire verra sa vie changer du tout au tout au fil de rencontres marquantes à Berlin. Trouvera-t-il ce fameux bonheur qui semble fuir tout le monde comme la peste?

Centre d'achats

13 novembre au 1er décembre 2018 au Centre du Théâtre d'Aujourd'hui

Acheter, acheter, encore acheter. À quoi bon? Avec Centre d'achats, Emmanuelle Jimenez se penche sur la surconsommation à travers le regard de sept femmes - jouées par Anne Casabonne, Marie Charlebois, Marie-Ginette Guay, Johanne Haberlin, Tracy Marcelin, Madeleine Péloquin, Danielle Proulx. Pourquoi consommer autant? Quel vide comble ce besoin de tout acheter? Phare sur tout ça au Centre du Théâtre d'Aujourd'hui!

Bilan

13 novembre au 8 décembre 2018 au Théâtre du Nouveau Monde

Guy Jodoin et Sylvie Léonard seront en vedette dans Bilan, pièce marquante de l'oeuvre de Marcel Dubé qui sera cette fois mise en scène par Benoît Vermeulen. William Larose est-il en plein contrôle de sa vie? Accède-t-il réellement au pouvoir comme il semble le croire? En pleine célébration de son entrée en politique, l'homme d'affaires réalisera vite que son nouvel univers est sûrement beaucoup moins facile à saisir que ce qu'il espérait...

Consentement

12 décembre au 2 février 2018 chez Duceppe

Sujet difficile, mais ô combien nécessaire. C'est dans une traduction de Fanny Britt qu'on pourra découvrir Consentement, une pièce de l'auteure britannique Nina Raine qui mettra entre autres en vedette Anne-Élisabeth Bossé, Patrice Robitaille et David Savard. L'action s'articule autour de deux couples d'avocats, qui se mettent à discuter d'un cas d'agression sexuelle. Si les protagonistes auront l'impression d'être à l'abri de ce genre de drame, ils verront vite que la vie n'est vraiment pas si simple.