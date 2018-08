Mel B se confie sur sa dépendance au sexe et à l'alcool

L'ex-Spice Girl Mel B a annoncé, ce dimanche 26 août, intégrer un centre thérapeutique dès le mois prochain. Dans une entrevue accordée au Sun, la chanteuse britannique confie avoir un syndrome de choc post-traumatique qui aurait entraîné une dépendance à l'alcool et au sexe.

C'est à l'occasion de l'écriture de son autobiographie que Melanie Brown, de son vrai nom, aurait réalisé la cause de l'augmentation de sa consommation d'alcool. «Les derniers six mois ont été d'une très difficiles pour moi [...] Cela a été très traumatisant de revivre cette relation émotionnellement violente et de me confronter à tant de problèmes dans ma vie. Je suis vraiment honnête quand je dis que je bois pour anesthésier ma douleur, car c'est juste un moyen de cacher ce qu'il se passe vraiment.»

La membre du jury de The X Factor affirme que son problème «n'a jamais été à propos du sexe ou de l'alcool». Que les causes sont plus profondes. L'année passée, la chanteuse a dû faire face au décès de son père et a divorcé du producteur Stephen Belafonte, avec qui elle a été mariée pendant dix ans. Elle a notamment accusé celui-ci de violences verbales et physiques.

«J'ai pris la décision d'aller dans un programme thérapeutique dans les prochaines semaines», a-t-elle déclaré au Sun.

«J'en parle, parce que c'est un énorme problème pour tellement de gens...»

Les violences de son mari auraient été la cause principale de son trouble, selon la chanteuse. Et elle souhaite à présent en parler au plus grand nombre. «J'ai récemment été diagnostiquée d'un TSPT (trouble de stress post-traumatique), a-t-elle expliqué. Je suis toujours en train de lutter, mais si je peux mettre en lumière les problèmes de souffrance, de TSPT et les choses que les femmes et les hommes font pour le masquer, je le ferai. J'en parle parce que c'est un énorme problème pour tellement de gens.»

Sa mère s'est à son tour prononcée en soutien à sa fille sur son compte Twitter avec un message lui exprimant sa fierté. «Je sais dans quel enfer elle a été et je sais de quel traumatisme elle a souffert et dont elle souffre encore [...] Je suis fière de son honnêteté et que ma fille parle d'un sujet qui affecte autant de gens.»

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.

À voir également sur Le HuffPost: