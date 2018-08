Guillaume Wagner annonce son nouveau spectacle

Guillaume Wagner présentera un nouveau one man show baptisé Du coeur au ventre en 2019.

L'humoriste connu pour son franc parlé et ses opinions tranchées présente sa nouvelle création comme «un spectacle incisif qui traite de courage et qui confronte nos contradictions. Un regard à la fois personnel et collectif sur ce monde en crise, mais toujours à la façon Wagner, avec une bonne dose de cynisme joyeux et de lucidité».

Wagner avait présenté son précédent spectacle, Trop humain, pendant deux ans, tournée pour laquelle il avait vendu 50 000 billets.

Devenu papa en janvier dernier, l'humoriste désire «poser les bonnes questions» en ce qui a trait à la direction que prend le monde dans lequel nous vivons et qu'un parent doit forcément introduire à son enfant.

À travers ses thèmes de prédilections, l'humoriste espère livrer «un appel au courage de la révolte face au poids de notre confort».

Guillaume Wagner est en rodage partout au Québec jusqu'en mai 2019. Cliquez ici pour plus de détails.