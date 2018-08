Malgré une visite dans le cadre de Fierté Montréal, notre chouchou de l'émission Queer Eye diffusée sur Netflix, le Montréalais Antoni Porowski, n'est pas près de se rapprocher de chez nous. Il est même sur le point d'ouvrir un restaurant à New York City.

Il a confié au New York Times qu'il s'agira d'un casse-croûte nommé The Village Den, situé dans le West Village. On y servira des versions plus santé et plus nutritives des plats traditionnellement servis dans ce genre d'établissement.

On y comptera, entre autres, des rouleaux de chou farci de dinde et de riz de chou-fleur, rappelant son héritage polonais, et des plateaux inspirés des TV-dinner à l'américaine, contenant par exemple des bâtonnets de poisson en croûte de noix de macadamia avec une purée de panais à l'érable.

Malgré ses craintes et hésitations suite à la vague de blagues et de critiques visant sa surutilisation de l'avocat dans les émission de Queer eye, l'expert en gastronomie du fameux Fab 5 a affirmé que le fruit serait bel et bien au menu. Il n'y était cependant pas dans la première version de celui-ci, a-t-il admis au New York Times.

Celui qui a travaillé dans divers restaurants de Montréal et New York comme aide-serveur, serveur, directeur général et sommelier avoue que ça n'a jamais été son rêve d'ouvrir un restaurant. Il reconnaît que ça nécessite beaucoup de travail. Dans ce nouveau projet, toutefois, il ne s'occupera que du menu. Ses partenaires Eric Marx et Lisle Richards s'occuperont du reste.

VOIR AUSSI :