5 types de personnes toxiques à éviter sur le milieu du travail

Des relations cordiales entre collègues améliorent considérablement la vie professionnelle. C'est bien d'avoir une oreille une fois de temps en temps ou une personne qui peut vous prêter une veste lorsque la climatisation a transformé votre bureau en véritable toundra.

Il est toutefois préférable d'éviter certaines personnes. Les experts du milieu de travail soulignent cinq types de collègues que vous regretterez probablement de compter parmi vos amis.

1. Le bavard

Votre bureau serait un endroit ennuyeux et légèrement déprimant si vous ne parliez pas des nouvelles séries sur Netflix ou des moments cocasses de votre week-end. Mais si un collègue se met à parler un peu trop, au point de monopoliser le temps de chacun, vous voudrez peut-être garder vos distances, a déclaré Kate Snowise, psychologue et coach.

«Ce sont les personnes au bureau qui sont plus intéressées par la socialisation que par le travail», a-t-elle déclaré. «Si vous vous approchez trop d'eux, ils vous dérangeront. Le bavardage peut devenir un énorme problème de productivité.»

2. L'hypocrite

De toute évidence, vous ne voulez pas devenir ami avec quelqu'un qui vole les idées des autres ou qui se croit dans Mean Girls», a déclaré Lynn Taylor, experte en milieu de travail et auteure de Tame Your Terrible Office Tyrant: How to Manage Childish Boss Behavior & Thrive in Your Job.

«Les visages à deux faces sont souvent charmants au début et savent comment gagner votre confiance, jusqu'à ce qu'ils se retournent contre vous», a-t-elle déclaré. «Vous découvrirez que les commentaires que vous avez faits en toute confiance ont circulé ou qu'une de vos idées est soudainement la leur.»

3. Le procrastinateur

Le procrastinateur fera tout sauf travailler réellement durant sa journée de travail. Louis, des ressources humaines, organise une fête pour sa retraite? Il est là. Votre collègue a besoin d'aide pour choisir une robe pour le mariage de son cousin? Il a déjà son cellulaire en main pour regarder sur Pinterest. Le problème est que, trop souvent, la paresse de votre collègue réduit votre propre productivité, a déclaré Marzolph.

«Pour cette personne, le travail est une journée truffée de corvées et il est impatient de trouver des distractions», a-t-elle déclaré. «Il vous enverra un courriel, vous arrêtera dans les couloirs et vous posera des questions sans raison.»

4. Le destructeur d'âme

Le destructeur d'âme prend, prend et prend, a déclaré S. Chris Edmonds, expert en ressources humaines et fondateur de The Purposeful Culture Group. Il a besoin de votre assurance avant de faire une présentation devant l'ensemble du groupe, mais ne pense jamais à vous contacter avant votre grande présentation.

«Il n'offre rien en retour. Ni assistance ni soutien», a déclaré Edmonds. «S'associer à cette personne provoque de l'épuisement et de la frustration.»

5. Le martyr

S'il n'en tenait qu'à cette personne, le bureau serait toujours fermé. Nous devons tous exprimer nos états d'âme de temps en temps, mais un collègue qui passe la moitié de la journée à se plaindre, c'est épuisant, a déclaré Marzolph.

«Si vous êtes amis avec ce type de personne, méfiez-vous», dit-elle. «Si vous lui marchez sur les pieds ou faites quelque chose qui lui déplaise, il s'arrangera pour que tout le monde soit au courant.»

Ce texte initialement publié sur le HuffPost États-Unis a été traduit de l'anglais.