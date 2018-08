Jim Parsons réagit avec émotion à la fin de «The Big Bang Theory»

De la gratitude. Voilà ce que ressent Jim Parsons, qui interprète le personnage de Sheldon Cooper dans la série The Big Bang Theory, dont l'arrêt a été annoncé au terme de la douzième saison.

Dans la série, Sheldon Cooper peine souvent à faire part de ses sentiments, surtout lorsqu'ils concernent autrui. Mais sur Instagram, l'acteur qui interprète le physicien théoricien surdoué a fait tout le contraire. Après avoir partagé une photo des acteurs principaux, il a écrit un long message dans lequel il exprime toute sa gratitude à ceux qui l'ont accompagné pendant bientôt douze saisons.

«C'est difficile (et presque impossible en fait) d'accepter que c'est une photo du premier des derniers 24 épisodes que nous tournerons pour The Big Bang Theory. Je me sens très chanceux que nous ayons encore 24 épisodes à tourner cette saison, parce que j'espère qu'au fur et à mesure, ça me permettra de le digérer», commence l'acteur, avant de remercier les téléspectateurs qui sont «la véritable raison grâce à laquelle nous avons eu l'opportunité de développer ces personnages pendant 12 ans de notre vie».

Et de remercier également «l'équipe, tous ceux qui nous ont accompagné depuis le 1er jour [...] et qui, même si vous ne les voyez pas à la télé, sont de plusieurs manières le vrai battement de cœur qui maintient ce corps en vie quand nous [...] agissons comme des fous pour faire rire les gens. Je remercie également les scénaristes [...] parce que sans eux, il n'y aurait jamais eu de Big Bang Theory [...] Et même si je sais qu'ils le savent déjà, ça vaut le coup de le répéter encore et encore: je suis terriblement reconnaissant envers les acteurs présents sur cette photo et ceux qui n'y sont pas, bien qu'ils aient fait des apparitions dans un ou plusieurs épisodes.»

«Vous tous, vous êtes des amis dont je suis tombé amoureux et qui ont pris une place dans ma vie sur la scène comme en dehors des plateaux. Vous êtes mes amis lorsque nous n'avons pas envie de jouer, mais qu'on dit le faire parce que c'est notre travail d'y aller et de faire comme si nous sommes ces personnages fictifs et nous nous regardons dans les yeux et nous disons notre texte et au final, nous créons cette réalité différente et bizarre, qui m'a apporté bien plus que je ne pourrais jamais le comprendre. Tout ça me manquera plus que je ne peux le dire, et plus que ce dont je suis conscient pour l'instant», termine l'acteur.

Ce message a été publié alors que le site américain Deadline laissait entendre que l'interprète du personnage principal serait responsable de l'arrêt du show de CBS. Jim Parsons aurait souhaité «passer à autre chose», décision qui aurait encouragé le créateur et producteur Chuck Lorre à mettre un terme à la production, conformément à ce qu'il avait indiqué en cas de départ d'un membre du trio Penny-Leonard-Sheldon. Cette information n'a cependant pas été confirmée par le principal intéressé, ni aucun autre membre de la distribution.

Couronnée de 10 Emmy Awards, la série a réuni aux États-Unis jusqu'à plus de 20 millions de téléspectateurs en une saison. Les derniers épisodes de la série seront diffusés à partir du 24 septembre, sur les ondes CBS.

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.

