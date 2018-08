Plusieurs personnes tuées lors d'un tournoi de jeux vidéo en Floride

Un homme a ouvert le feu dimanche lors d'un tournoi de jeu vidéo à Jacksonville en Floride, faisant de "multiples morts" et plusieurs blessés. Il est mort, a annoncé le shérif de la ville.

Le bilan de la fusillade est de trois morts, deux personnes abattues lors d'un tournoi de jeux vidéo et le tireur qui s'est suicidé, a annoncé la police locale.

"Il y avait trois personnes décédées sur place. L'une d'elles étant le suspect, qui a mis fin à ses jours", a déclaré lors d'une conférence de presse le shérif Mike Williams, ajoutant que onze personnes blessées avaient été hospitalisées. Il a révélé l'identité de l'auteur des coups de feu, David Katz, 24 ans, de Baltimore, la plus grande ville du Maryland, dans le nord-est des Etats-Unis.

Les tirs se sont produits lors d'un tournoi du jeu vidéo Madden NFL 19, une référence pour le football américain. Le tournoi se déroulait dans un bar de la zone de Jacksonville Landing, qui regroupe restaurants et lieux de divertissement.

Selon un joueur interrogé par le Los Angeles Times, Steven Javaruski, le tireur était l'un des participants perdants du tournoi. La police ne l'a pas confirmé.

L'organisateur EA Sports Madden NFL a indiqué sur Twitter avoir connaissance d'un "incident" lors de son tournoi de Jacksonville.

We are aware of an incident at a sanctioned Madden Championship Series competition in Jacksonville. We are working with authorities to gather facts at this stage.