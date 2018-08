Alexandra C. d'«Occupation Double Bali» est maintenant célibataire

Pour répondre aux questions que plusieurs personnes me posent dernièrement à savoir si je suis toujours avec mon copain, la réponse est non. 🙏🏽Un jour quelqu'un m'a dit qu'on ne laisse pas une personne parce qu'on ne l'aime plus, on laisse une personne parce que notre amour propre est plus grand et qu'il est important de rester vrai face à sa petite voix intérieure. J'ai senti le besoin d'aller de l'avant avec ce sentiment. Parfois ça prend du courage pour mettre de côté nos émotions! À toutes mes gurls, si tu te sens parfois comme moi, rappel toi toujours que dans la vie, certaines personnes sont mis sur ton chemin pour nous apprendre quelque chose. Certaines personnes remplissent leur mandat plus rapidement et laisse ensuite place à quelqu'un d'autre qui t'apprendra autre chose. Trust the process. 🙏🏽

