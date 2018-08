TVA a présenté pas moins de 26 candidates pour la première saison de la nouvelle téléréalité XOXO, mais semble être passé à côté de la candidate «parfaite».

Dans une vidéo partagée sur sa page Facebook, Audrey Villeneuve explique d'abord qu'elle souhaite participer à l'émission de rencontres amoureuses pour montrer son «augmentation mammaire et aussi ma face avec mon maquillage de Sephora à 100 piasses». Elle ajoute que «dans la vie, je suis quelqu'un de vraiment bitch, un sale caractère, faque si tu m'aimes pas, dégage!».

Elle recherche «un garçon avec plein d'argent pour qu'il puisse me traîner en voyage avec lui». Ayant fait un peu d'études «mais sans plus», elle attend que «l'émission m'amène au sommet».

Bien sûr, tout cela est de l'ironie, dévoile-t-elle en fin de vidéo. Elle dénonce alors les standards de beauté des femmes se présentant dans ce type d'émission, tout en enlevant son maquillage et les mouchoirs qui gonflaient sa poitrine. «Lâche l'école, c'est pas grave, inscris-toi à une émission de même, mais t'as trois pouces de make up dans la face, et aie l'air niaiseuse et tu vas être choisie. Non, c'est ridicule!», dénonce-t-elle.

Quelques jours plus tard, Audrey Villeneuve est revenue sur les réactions qu'ont suscitées sa vidéo, et des nombreux messages qu'elle a reçus. Elle revient entre autres sur son truc pour donner l'impression d'avoir des plus gros seins. «Mon truc, prenez-le: un rouleau de papier de toilette, pis une brassière ben paddée. Ça remonte le rack. Ça a de l'air de ce que ça a de l'air: ça a l'air de vrais, ça a l'air, mais t'as l'air d'en avoir!», a-t-elle lancé.