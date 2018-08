Au dernier jour de leur congrès, samedi, les conservateurs se prononceront sur l'avortement et le suicide assisté, des propositions mises de l'avant par les membres de la base du parti.

Ils ne voteront toutefois pas sur l'idée d'abolir le système canadien de gestion de l'offre.

Une série de séances en petits groupes s'est tenue vendredi afin de décider quelles résolutions de principe seraient soumises à l'ensemble des membres pour un vote samedi.

L'une des 74 résolutions débattues vise à supprimer toute référence dans le programme sur la règlementation de l'avortement.

Le débat a commencé lors de l'atelier préliminaire de vendredi, alors qu'un certain nombre de personnes s'obstinaient pour et contre la résolution. Des dizaines de personnes se trouvaient à l'extérieur de la salle bondée et se plaignaient de ne pas pouvoir voter.

Ce sont les délégués de Terre-Neuve-et-Labrador qui ont présenté la résolution pour que le parti soit neutre sur le sujet de l'avortement. Elle a finalement été adoptée avec un soutien de 82 pour cent, ce qui signifie qu'il sera présenté à l'ensemble des membres pour un vote samedi.

Une autre résolution visant à opposer le Parti conservateur à l'élargissement de «l'euthanasie et du suicide assisté» aux mineurs, aux personnes atteintes de maladie mentale ou aux «personnes non compétentes» a également été adoptée et sera soumise à tous les membres.

Controverse sur la gestion de l'offre

Mais une résolution visant à ce que le parti se positionne pour mettre fin à la gestion de l'offre sur les produits agricoles n'a pas été appuyée par la majorité, au grand dam d'un groupe de délégués qui ont utilisé plusieurs stratégies de procédure pour imposer un vote.

Peter McCaffrey, de Calgary, avait exprimé ses craintes plus tôt dans la semaine à l'idée qu'il ne puisse pas voter sur la résolution, dans la foulée du départ du député québécois Maxime Bernier.

M. Bernier était un fervent détracteur de la gestion de l'offre et a ouvertement accusé les conservateurs et le chef Andrew Scheer d'avoir appuyé le système avant sa démission fracassante de jeudi dernier.

M. McCaffrey a exprimé sa frustration quant à la manière dont les événements se sont déroulés vendredi. Selon lui, tout a été organisé pour ne pas que les délégués votent sur la gestion de l'offre.

«Je veux voter pour une bonne politique, mais je pense qu'ils nous poussent à sortir du parti en ne nous autorisant pas à voter sur ces questions», a-t-il plaidé.

M. McCaffrey avait déjà indiqué qu'il ne voulait pas suivre M. Bernier, mais après ce dernier développement, il était moins certain.

«Je ne sais pas quoi faire maintenant», a-t-il déclaré.

«Les gens sont frustrés qu'ils n'aient même pas eu la chance de voter. Les gens ont payé des milliers de dollars pour venir ici en tant que délégués et voter sur ces questions et ils ont délibérément été empêchés de le faire parce que le parti était dans l'impasse»

Samedi, le parti se préparait à voter sur les dix principales résolutions adoptées lors des trois séances de discussion tenues la veille. Si les propositions recueillent un soutien majoritaire, elles deviendront la politique du parti.

Lors d'une séance du matin samedi, les délégués ont entendu l'ancien ministre fédéral Jason Kenney, qui a lancé une attaque acharnée contre la politique énergétique du gouvernement libéral de Justin Trudeau et du gouvernement néo-démocrate du premier ministre John Horgan en Colombie-Britannique.