Les fans de Pierre Lapointe avaient une belle surprise qui les attendait en se réveillant vendredi matin.

L'auteur-compositeur-interprète a lancé un album-surprise qui sera aussi accompagné de cinq spectacles.

Ton corps est déjà froid, produit par Audiogram, a été dévoilé avec le vidéoclip de la pièce éponyme de l'album.

«Fruit d'une collaboration amusée entre Pierre Lapointe et Philippe Brault, Ton corps est déjà froid est une fable rock où amour, sexe et religion s'entremêlent dans un joyeux bordel», peut-on lire dans le communiqué annonçant la nouvelle.

Le projet est né il y a deux ans lorsque les deux hommes ont décidé de travailler pour le plaisir sur des chansons rock garage, raconte Lapointe dans sa story Instagram.

«Le but était d'écrire des chansons pour rendre hommage aux groupes qui nous ont marqués: les Clash, Violent Femmes, Elli & Jacno, les Stones, les Doors, pour n'en nommer que quelques-uns. [...] J'ai écrit des chansons sans réfléchir. Philippe Brault et moi, on a écrit des musiques de façon assez frénétique. On a eu tellement de plaisir qu'en seulement quelques heures, on avait écrit tout un album», a indiqué Pierre Lapointe.

Les chansons ne devaient jamais être présentées au public, mais des amis de Lapointe et Brault sont tombés sur les enregistrements et leur ont dit qu'ils devaient en faire un disque.

Les 12 chansons de l'album sont courtes et punchées dans un style rock coloré qui rappelle les années 1970. Il a été enregistré d'un seul coup avec peu de retouches par la suite.

Pierre Lapointe ne présente pas cet album seul alors qu'il est accompagné par son groupe, Les Beaux Sans-Cœur.

Ton corps est déjà froid sera présenté pour la première fois en spectacle au Festival de Musique Émergente (FME) de Rouyn-Noranda. Lapointe et Les Beaux Sans-Cœur effectueront deux prestations, les 30 et 31 août.

Ils seront ensuite en spectacle à Montréal à L'Escogriffe, du 5 au 7 septembre. Il s'agira des seules représentations.

La tournée La Science du cœur de Pierre Lapointe se poursuivra un peu partout au Québec en janvier 2019.