La coloration «Cold Brew» est la couleur de l'automne

Chaque saison une coloration se distingue du lot, et cette fois-ci c'est le «Cold Brew» de la nuance du fameux café d'Afrique de l'Est infusé à froid.

Vous voyez?

Autrement dit des tons bruns chauds nuance café.

En voici un exemple, mais ce n'est qu'une nuance de «Cold Brew», il y en a de nombreuses autres déclinaisons selon la quantité de lait que l'on ajoutera ou pas au fameux café.

Ci-dessous l'inspiration.

Qu'est-ce qui distingue cette coloration?

La nuance de café dominante, des racines plus foncées et des pointes plus claires, et un rendu tel un délicat mix de bruns entre café, chocolat et nuance latte. De quoi raviver notre chevelure qui a pali du fait du soleil. Cette coloration promet de convenir à toutes les carnations.

En voici des illustrations qui donnent envie de plonger illico!

MAHOGANY 🎨 Une publication partagée par NYC HAIR STYLIST ✂️ (@hairby_kimberlyy) le 12 Août 2018 à 12 :38 PDT

Un conseil pour la rentrée?

Suite à l'été, vos cheveux sont devenus secs, cassants et difficiles à démêler. On change notre routine capillaire! On bannit les nettoyants riches en silicones qui plastifient le cheveu et finissent par l'étouffer. On opte pour des shampooings nourrissants et réparateurs. Attention aussi aux sulfates et bien sûr on évite tout ce qui fragilise la fibre capillaire comme les lavages trop fréquents et l'abus de soleil et de piscine.

À VOIR AUSSI