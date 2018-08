L'anglais, une langue officielle au Québec? La confusion entourant les propos de la coporte-parole de Québec solidaire (QS), Manon Massé, a pris par surprise ses adversaires politiques.

«Ça n'a aucun sens, a réagi Véronique Hivon, vice-chef du Parti québécois (PQ), lors d'une mêlée de presse vendredi matin (vidéo ci-dessous à 17:45). C'est complètement consternant, inquiétant et très rapidement, il faut qu'ils rectifient le tir.»

«De dire que l'anglais sera l'une des deux langues officielles du Québec, c'est de revenir plus de 50 ans en arrière. C'est de mettre en péril la prédominance du français», a renchéri Jean-François Lisée, chef du PQ.

Le chef libéral Philippe Couillard a réitéré, lors d'un point de presse à Trois-Rivières, que le français est la langue officielle du Québec et a dit ne pas bien comprendre le sens de la remarque de la coporte-parole de QS.

Jeudi, Mme Massé a été interpellée au sujet d'un tweet du compte officiel de QS. Le parti y affirmait, dans la langue de Shakespeare, que l'anglais est une langue officielle dans la Belle Province.

English is an official language of Quebec and Canada. Our engagement to adopt the law on universal accessibility and the recognition of sign language an official language is essential towards making Quebec up-to-date for all Quebecers.