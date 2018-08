Justin Bieber s'offre un opulent manoir au Canada à 5 millions

L'interprète de Sorry, Justin Bieber, retourne dans sa patrie, le Canada, en s'offrant une luxueuse demeure dans le sud de l'Ontario pour près de cinq millions de dollars.

Située sur le bord d'un lac près de Guelph, la résidence de 6000 pieds carrés est dotée de quatre chambres ainsi que six salles de bain et est installée sur un terrain de... 101 acres, soit une superficie un peu plus petite que le Vatican. De quoi avoir de l'intimité avec sa fiancée, le mannequin Hailey Baldwin.

À l'intérieur, la luminosité et le blanc dominent. Les lignes sont pures et modernes, mais on y dénote aussi un charme rustique avec les poutres apparentes.

Parmi les touches de luxe : l'accès au lac privé, un cellier, un gym privé, des planchers chauffants, une salle de cinéma et trois foyers.

