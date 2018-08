Eugenie Bouchard et Félix Auger-Aliassime se sont qualifiés pour le tableau principal des Internationaux des États-Unis, tandis que leurs compatriotes Françoise Abanda et Peter Polansky ont été éliminés au dernier tour, vendredi.

Bouchard a inscrit une victoire de 6-0, 6-3 contre l'Américaine Jamie Loeb, alors qu'Auger-Aliassime a eu le meilleur 6-3, 6-0 contre l'Autrichien Gerald Melzer pour obtenir un premier billet pour un tournoi majeur. Abanda a perdu 6-4, 6-2 contre la Tchèque Karolina Muchova et Polansky s'est incliné 7-5, 1-6, 6-3 face à l'Américain Donald Young.

Bouchard, 16e tête de série des qualifications, a gagné les huit premiers jeux de la rencontre avant d'achever sa rivale en 65 minutes.

Âgée de 24 ans, Bouchard a profité de cinq de ses huit balles de bris, tandis que Loeb a été 0-en-2. La joueuse de Westmount a réussi deux as et remporté 69 pour cent des échanges joués sur sa première balle de service.

Loeb a éprouvé des ennuis au service, ne gagnant que 27 pour cent des jeux sur sa deuxième balle.

She's in.@GenieBouchard wins in straight sets to earn her spot in the #USOpen main draw. pic.twitter.com/46c4EL2mJv