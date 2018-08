L'une des semaines gourmandes les plus décadentes de l'année, la Semaine du Burger, est de retour du 1er au 7 septembre et, pour l'occasion, les flippeux de boulette québécois se sont surpassés avec des recettes plus alléchantes les unes que les autres.

Les amateurs du sandwich ont le choix de se déplacer dans la trentaine de restaurants participants ou de le déguster dans le confort de leur maison. Les organisateurs se sont associés avec le service Golo pour offrir la livraison.

Tous les goûteurs sont invités à aller voter pour leur sandwich préféré sur LeBurgerWeek.com. Un « Prix du public » sera décerné aux restaurateurs ayant obtenu le plus de votes, d'autres se mériteront les prix du burger « Le plus outrageux ou du « Burger le plus santé » La Semaine du Burger enverra également des mangeurs de burgers secrets à travers tout le pays afin de déterminer le burger digne du prix « Choix du Jury ».

L'événement annuel qui en est à sa septième édition à Montréal s'étend depuis l'année dernière jusque dans six provinces canadiennes et même deux villes haïtiennes, soit Port-au-Prince et Cap-Haïtien.

Pour vous donner l'eau à la bouche, on a sélectionné les 12 hamburgers qui nous faisaient le plus de l'œil pour cette édition 2018. Les voici :

La Belle Tonkinoise Olya Krasavina Banh Mi Burger : Un burger qui goûte comme un banh mi, le fameux sandwich vietnamien que le monde adore tant. Le meilleur : le poulet pané au Rice Krispies! (Option végétarienne disponible aussi)

FabergĂ© Olya Krasavina L’aristocrate : Oeufs brouillés, galette croustillante de pommes de terre, sauce mornay, bacon caramélisé et sauce barbecue au chipotle. Tous servis sur un pain brioché.

BĂąton Rouge Olya Krasavina Gaufburger BR : Gauffres, poulet frit, concombre, bacon, roquette

Le Birdbar Olya Krasavina Le Big Max : Deux galettes de poulet frit Le Birdbar, sur un pain deux étages au sésame, sauce des mille îles, fromage, laitue iceberg, cornichons, et jalapeños blanchis.

Le Gras Dur Olya Krasavina Burger Cabane à Sucre : Bœuf Angus AAA, Fèves au lards, Jambon maison cuisson lente

Crèpe, Oreilles de Christ, Oeuf frit, Bacon, Fromage, Oignons marinés servi dans un pain Bretzel avec un biscuit feuille d’érâble frit et sirop d’érable.

Mange moi Olya Krasavina Le burger Oasis : Un mets typiquement Haitien représenté dans un burger. Il est fait de grillot (Porc mariné et frit), de plantains (bananes pezé), de notre traditionnelle sauce à poutine maison, une salade de macaroni fraiche et crêmeuse, du pikliz (salade de chou et carotte, vinaigré et épicé) et le tout accompagné d'une portion de riz collé. Simplement la meilleure bouffe des caraibes servie dans notre tendre et doux pain brioché.

Paradis BBQ Olya Krasavina Paradis Royal avec fromage : Croustillant morceau de poulet frit servi sur un pain brioché, garni de cornichons, fromage cheddar et mayo épicée.



Servi avec frites et salade de choux maison.

Paulo et Suzanne Olya Krasavina Le Montréalais : Hamburger 100% boeuf Angus, garni de Smoked Meat effiloché, fromage suisse, cornichons, salade de chou, oignons croustillants, moutarde et mayonnaise

Reubens Olya Krasavina Burger aux côtes levées BBQ : Notre fameux burger classique garni de nos succulentes côtes levées BBQ maison désossées, fromage cheddar, lanières d’oignons frits, tomates, laitue et une mayo au piment habanero, le tout servi sur notre pain brioché. Servi avec une salade de chou crémeuse et bouchées de pomme de terre «tater tots» garnies de sauce fromage maison.

Mezcaleros tapas & cocktails Olya Krasavina Mezcaleros Burger ; Une galette de chorizo farci de fromage mozzarella garni de laitue, ananas grillés, pico de gallo, avocat et mayonnaise maison épicée. Servi avec des frites et une mayonnaise au jalapeno.

QDC Burger Olya Krasavina Recette secrète

La Belle et La Boeuf Olya Krasavina Recette secrète

Voyez aussi les 45 établissements participants :

Juliette & Chocolat

Pub McCarold

Mckibbin's Irish Pub

Bâton Rouge Steakhouse & Bar

Clébard

Medley Simple Malt

Le Centre Sheraton Montréal

Paradis BBQ

Le Birdbar

Monsieur Resto+Bar

Restaurant Su

Brasserie Des Rapides

Mange-moi

Deville Dinerbar

Reuben's Deli and Steakhouse

Le Gras Dur

Burger Bar Crescent

Le Saint-Bock

Kemestre Bar Gourmet

Mezcaleros tapas & cocktails

RESTAURANT DEUXLUX

Restaurant Hachoir

RUBS BBQ AMERICAIN

Colette Grand Cafe - Montreal

QDC BURGER

Fabergé

ConforTable

Taverne F

Campo

Café Vasco da Gama

TABOO Cuisine Rebelle

B burger

La Belle Tonkinoise

Porco

Le Super Qualité

La Bêtise

Hero Certified Burgers

L'Assommoir

Macbar et Fromage

Dragon & Dame Pub Urbain

Wienstein & Gavino's

Lola Rosa

Chez Ma Grosse Truie Chérie

Notre-Boeuf-de-Grâce

Kleine Shoppe

Brasseur de Montréal

Paulo & Suzanne

