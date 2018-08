Ce mercredi 22 août signait une soirée chargée en événements pour le Festival Mode & Design. Au programme, des styles (forcément les festivaliers avaient mis le paquet), des défilés dont un pour la bonne cause et des boutiques.

Le défilé Reluxe du Chainon a vu défiler des personnalités, fashionistas et passionnés de mode dans un seul objectif, celui de recueillir des fonds pour financer la maison d'hébergement dédiée à accueillir et à accompagner les femmes en difficulté. Une opération qui a vu le jour en 2016.

Jfgalipeau.ca

Des boutiques aussi pour magasiner les créations d'ici, c'est devenu l'un des incontournables de ce Festival Mode & Design.

Jfgalipeau.ca

Parmi les boutiques de cette 18e édition, celle des Incluses - le projet initié par Josiane Stratis. Proposer des vêtements de designers québécois du XS au 4XL, une petite révolution. Les modèles d'Eve Gravel, Atelier b, Marigold, Mercedes Morin, Noemiah, Odeyalo et Valérie Dumaine, en tout ce sont 25 pièces qui sont disponibles dans une palette de tailles unique.

Et des styles bien sûr! On adore la simplicité et le côté rock de Florence Girod, vice-présidente, planification stratégique, de Cossette. Robe noire et boots rock, parfait mariage.

Jfgalipeau.ca

Il y a eu plus excentrique aussi!

Jfgalipeau.ca

Pour voir les photos de la soirée du Festival Mode & Design