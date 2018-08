La manucure plus qu'étrange de Blake Lively

Peu conventionnelle, voire carrément bizarre pour ne pas dire weird, c'est la manucure de Blake Lively repérée lors de sa sortie dans Tribeca à New York.

Costume ensemble vert fluo flashy, boucles d'oreilles bleu topaze et escarpins ornés de strass et diamants, la star ne pouvait pas faire l'impasse sur une manucure elle aussi (d)étonnante. Bien sûr que Blake nous en a jeté plein la vue jusqu'à sa manucure. La star a clairement troqué ses tenues sexy pour des looks plus pointus et couture.

Voyez plutôt!

Non ce n'est pas l'oeuvre ni de ses enfants ni les conséquences d'un coloriage hâtif, cette manucure elle l'a décrit ainsi: manucure arc-en-ciel. Et franchement, on adore! Ce sera clairement une inspiration pour un événement futur.

Voici encore une fois le look complet de la star qui lui aussi en met plein la vue.

🎾 Let the games begin... Une publication partagée par Blake Lively (@blakelively) le 18 Août 2018 à 7 :45 PDT

Blake Lively ne cesse jamais de nous surprendre.