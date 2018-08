Joanie Gonthier répond du tac au tac aux critiques d'une téléspectatrice

Être une personnalité publique, c'est aussi devoir composer avec les critiques - plus ou moins constructives - de spectateurs et de citoyens ressentant parfois le besoin d'élever leur voix et de se prononcer sur une situation donnée.

Joanie Gonthier ne s'est pas gênée, ce mercredi 22 août, pour réagir au message d'une spectatrice par l'entremise de sa page Facebook.

La femme en question avait les reproches suivants à adresser à la présentatrice météo de l'émission Salut Bonjour: «T'as toujours tes foutu cheveux dans face, pis dans ton rouge à lèvre, pis arrête de bougé tes cr*ss de mains, tu devrais te regarder un peu c'est très désagréable». [sic]

Joanie Gonthier a alors décidé d'employer le sarcasme pour répondre à la dame: «Merci d'être généreuse et aimante et de soulever les femmes plutôt que de les détruire. [...] C'est sûr que tant qu'à y être, tu pourrais demander aux rafales de vent d'épargner mes cheveux entre 5 et 10 h tous les matins».

Facebook/Joanie Gonthier

Un message qui a été bien accueilli par la vaste majorité de ses abonnés, qu'elle a d'ailleurs tenu à remercier pour leur soutien et leur solidarité, jeudi matin.