L'anglais serait une langue officielle au Québec, selon la coporte-parole de Québec solidaire (QS), Manon Massé. Une situation qui changerait toutefois après l'indépendance.

Mme Massé a été interpellée jeudi, pendant le lancement officiel de la campagne de QS, au sujet d'un tweet du compte officiel de Québec solidaire. Le parti y affirme, dans la langue de Shakespeare, que l'anglais est une langue officielle dans la Belle Province.

English is an official language of Quebec and Canada. Our engagement to adopt the law on universal accessibility and the recognition of sign language an official language is essential towards making Quebec up-to-date for all Quebecers.